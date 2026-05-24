Jose Mourinho (63 de ani) a refuzat să apară în materialul dedicat lui Pep Guardiola (55 de ani).

Rivalitatea dintre Jose Mourinho și Pep Guardiola este una dintre cele mai mari din ultimele două decenii. Cei doi tehnicieni legendari s-au confruntat atât în El Clasico, cât și în derby-ul orașului Manchester.

În luna noiembrie, la partida cu Liverpool, scor 3-0 pentru „cetățeni”, Pep Guardiola a atins borna de 1.000 de meciuri ca antrenor.

Odată cu acest eveniment, Sky Sports a realizat un material cu foști și actuali antrenori care l-au întâlnit de-a lungul carierei pe Guardiola.

Nume precum Jurgen Klopp, Roy Hudgson, Arsene Wenger i-au transmis felicitări antrenorului iberic. Jose Mourinho, unul dintre rivalii tradiționali ai lui Guardiola, nu a apărut în material.

Guardiola a observat absența tehnicianului lusitan și i-a întrebat pe cei responsabili de producția materialului: „Pe Jose nu l-ați întrebat?”

Atunci, echipa de producție i-a transmis lui Guardiola că, deși l-au contactat pe Mourinho, acesta a refuzat să ia parte la materialul în cinstea lui Pep.

Guardiola a primit și un mesaj special din partea lui Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor care a condus-o pe Manchester United în cea mai prolifică perioadă din istoria clubului.

