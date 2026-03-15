- Franța a câștigat Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie smulsă la ultima fază a meciului cu Anglia, scor 48-46.
Trei echipe luptau pentru marele trofeu înaintea ultimei etape din Six Nations, Franța (16 puncte), Scoția (16) și Irlanda (14).
Franța a câștigat Six Nations în prelungiri
În primul meci al zilei, Scoția a ieșit din calcule. Irlanda s-a impus categoric, 43-21, și a ajuns la 19 puncte. Aștepta un ajutor din partea Angliei în disputa de pe Stade de France.
Meciul dintre Franța și Anglia a fost unul palpitant, cu multe răsturnări de situație. Gazdele, cu un Bielle-Biarrey în formă maximă, au dominat prima parte a jocului, când conduceau cu 14-5. Englezii s-au repliat și au trecut în avantaj, 27-17. Diferența putea fi și mai mare, dar Fin Smith a ratat transformările de la primele două eseuri.
Francezii au intrat însă la cabine cu doar 3 puncte de recuperat, după un final excelent de repriză. Și au controlat autoritar și partea secundă, când s-au desprins la 38-27.
Cu aproape 20 de minute rămase de jucat, Anglia a întors din nou rezultatul și a trecut în avantaj, 39-38.
Bielle-Biarrey a ieșit din nou la rampă, cu al patrulea eseu personal, în minutul 66, 45-39. Pe final de meci însă, Anglia a răbufnit, iar Freeman a culcat balonul în terenul de țintă advers. Marcus Smith a transformat, iar englezii conduceau din nou, 46-45.
La ultima fază a meciului, în minutul 80+3, francezii au primit o lovitură de pedeapsă la 48 de metri de buturi. Thomas Ramos a transformat-o fără emoții și a adus trofeul în vitrina naționalei Franței pentru al doilea an la rând.
Pentru Franța este cel de-al optulea trofeu în Six Nations, cele mai multe după trecerea în formatul cu 6 echipe.
Clasamentul final din Six Nations 2026
|1. Franța
|21p
|2. Irlanda
|19p
|3. Scoția
|16p
|4. Italia
|9p
|5. Anglia
|8p
|6. Țara Galilor
|6p