Franța a câștigat Turneul celor Șase Națiuni, după o victorie smulsă la ultima fază a meciului cu Anglia, scor 48-46.

Trei echipe luptau pentru marele trofeu înaintea ultimei etape din Six Nations, Franța (16 puncte), Scoția (16) și Irlanda (14).

Franța a câștigat Six Nations în prelungiri

În primul meci al zilei, Scoția a ieșit din calcule. Irlanda s-a impus categoric, 43-21, și a ajuns la 19 puncte. Aștepta un ajutor din partea Angliei în disputa de pe Stade de France.

Meciul dintre Franța și Anglia a fost unul palpitant, cu multe răsturnări de situație. Gazdele, cu un Bielle-Biarrey în formă maximă, au dominat prima parte a jocului, când conduceau cu 14-5. Englezii s-au repliat și au trecut în avantaj, 27-17. Diferența putea fi și mai mare, dar Fin Smith a ratat transformările de la primele două eseuri.

Francezii au intrat însă la cabine cu doar 3 puncte de recuperat, după un final excelent de repriză. Și au controlat autoritar și partea secundă, când s-au desprins la 38-27.

Cu aproape 20 de minute rămase de jucat, Anglia a întors din nou rezultatul și a trecut în avantaj, 39-38.

Bielle-Biarrey a ieșit din nou la rampă, cu al patrulea eseu personal, în minutul 66, 45-39. Pe final de meci însă, Anglia a răbufnit, iar Freeman a culcat balonul în terenul de țintă advers. Marcus Smith a transformat, iar englezii conduceau din nou, 46-45.

La ultima fază a meciului, în minutul 80+3, francezii au primit o lovitură de pedeapsă la 48 de metri de buturi. Thomas Ramos a transformat-o fără emoții și a adus trofeul în vitrina naționalei Franței pentru al doilea an la rând.

Pentru Franța este cel de-al optulea trofeu în Six Nations, cele mai multe după trecerea în formatul cu 6 echipe.

Clasamentul final din Six Nations 2026

1. Franța 21p 2. Irlanda 19p 3. Scoția 16p 4. Italia 9p 5. Anglia 8p 6. Țara Galilor 6p

