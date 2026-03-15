RAPID - DINAMO 3-2. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre victoria mare obținută de echipa sa în primul meci din play-off.

După ce a revenit de două ori și a marcat golul victoriei pe final, Rapid a urcat pe prima poziție a campionatului, profitând de înfrângerea Universității Craiova cu FC Argeș.

RAPID - DINAMO. Constantin Gâlcă, la finalul meciului: „A fost foarte greu...”

„În două rânduri am fost conduși, dar am reacționat bine și am demonstrat că știm să punem presiune, pentru că la meciurile anterioare s-a spus că am jucat mult prea defensiv.

Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, a fost foarte greu... Au jucători de viteză în față, n-au mai jucat așa avansat ca în celelalte meciuri și au închis mai mult spațiile. N-a fost ușor, mai ales că au condus de două ori.

A fost un moment greu când am luat al doilea gol. Să intri pe teren în repriza a doua așa...eram destul de montați, știam clar ce avem de făcut, dar am luat acel gol repede”, a declarat Constantin Gâlcă, la Prima Sport.

Întrebat despre golul de 2-2, despre care dinamoviștii susțin că ar fi trebuit anulat, Gâlcă a replicat: „Am văzut faza. Mingea nu mai era controlată de Musi, a făcut o preluare...OK, a fost un contact acolo, dar, dacă ne uităm și la golul doi al lor, a fost un fault al lui Duțu”.

Constantin Gâlcă, despre ce va urma pentru Rapid: „Va conta foarte mult atitudinea”

„Ne dorim mult să continuăm să obținem victorii. Sunt meciuri foarte strânse, toate echipele din play-off au demonstrat că își merită locul și toate au șanse la titlu, de asta contează foarte mult atitudinea noastră.

Băieții vor avea acum o zi liberă, și-au câștigat-o. Ne-am bucurat cu toții foarte mult astăzi, dar mai sunt nouă meciuri de jucat”, a mai spus Constantin Gâlcă.

