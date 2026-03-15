„Eram montați”  Constantin Gâlcă , după victoria cu Dinamo: „S-a spus că jucăm prea defensiv...”
Constantin Gâlcă
„Eram montați” Constantin Gâlcă, după victoria cu Dinamo: „S-a spus că jucăm prea defensiv...”

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 00:38
  • RAPID - DINAMO 3-2. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre victoria mare obținută de echipa sa în primul meci din play-off.

După ce a revenit de două ori și a marcat golul victoriei pe final, Rapid a urcat pe prima poziție a campionatului, profitând de înfrângerea Universității Craiova cu FC Argeș.

„Viciere de rezultat!” VIDEO. Andrei Nicolescu reacție nervoasă la vestiare! Apoi a ieșit la atac: „Arbitrii și-au bătut joc! Mă îngrozesc, e ireal”
„Viciere de rezultat!” VIDEO. Andrei Nicolescu reacție nervoasă la vestiare! Apoi a ieșit la atac: „Arbitrii și-au bătut joc! Mă îngrozesc, e ireal”

„În două rânduri am fost conduși, dar am reacționat bine și am demonstrat că știm să punem presiune, pentru că la meciurile anterioare s-a spus că am jucat mult prea defensiv.

Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, a fost foarte greu... Au jucători de viteză în față, n-au mai jucat așa avansat ca în celelalte meciuri și au închis mai mult spațiile. N-a fost ușor, mai ales că au condus de două ori.

A fost un moment greu când am luat al doilea gol. Să intri pe teren în repriza a doua așa...eram destul de montați, știam clar ce avem de făcut, dar am luat acel gol repede”, a declarat Constantin Gâlcă, la Prima Sport.

Întrebat despre golul de 2-2, despre care dinamoviștii susțin că ar fi trebuit anulat, Gâlcă a replicat: „Am văzut faza. Mingea nu mai era controlată de Musi, a făcut o preluare...OK, a fost un contact acolo, dar, dacă ne uităm și la golul doi al lor, a fost un fault al lui Duțu”.

Constantin Gâlcă, despre ce va urma pentru Rapid: „Va conta foarte mult atitudinea”

„Ne dorim mult să continuăm să obținem victorii. Sunt meciuri foarte strânse, toate echipele din play-off au demonstrat că își merită locul și toate au șanse la titlu, de asta contează foarte mult atitudinea noastră.

Băieții vor avea acum o zi liberă, și-au câștigat-o. Ne-am bucurat cu toții foarte mult astăzi, dar mai sunt nouă meciuri de jucat”, a mai spus Constantin Gâlcă.

„Trebuia să-mi rupă piciorul?!” Alexandru Musi, furios pe arbitraj după Rapid - Dinamo: „Întrebați-l de ce n-a dat!” + Reacția lui Cîrjan
„Trebuia să-mi rupă piciorul?!”  Alexandru Musi, furios pe arbitraj după Rapid - Dinamo: „Întrebați-l de ce n-a dat!” + Reacția lui Cîrjan
„Sunt frustrați” VIDEO. Angelescu, replică acidă pentru dinamoviști: „M-am uitat la reluări, 100% frustrare pentru că i-am bătut din nou”
„Sunt frustrați” VIDEO.  Angelescu, replică acidă pentru dinamoviști: „M-am uitat la reluări, 100% frustrare pentru că i-am bătut din nou”

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Grameni răspunde cu ironii Marcatorul Rapidului, despre acuzațiile dinamoviștilor: „Parcă n-a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs”
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Finalissima a fost anulată UEFA dă vina pe Argentina! Cele trei propuneri refuzate de naționala lui Lionel Messi
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
Rădoi, mesaj pentru Becali Condiția impusă înainte de debutul la FCSB: „Sper să nu facă asta”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”
VIDEO | Negoiță, prima reacție privind proprietățile părinților lui din Civitavecchia. „Părinții mei și fratele meu sunt niște oameni foarte corecți, ca și mine”

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
