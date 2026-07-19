Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!

Franța a fost pulverizată de Anglia în prima repriză din finala mică de la CM 2026.

La ultimul meci cu Didier Deschamps pe bancă, „cocoșii” au încasat patru goluri până la pauză!

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Declan Rice a deschis balul în minutul 3, iar Ezri Konsa a „dublat” avantajul Angliei în minutul 18.

Franța nu mai încasase două goluri în primele 20 de minute de la un meci cu România!

Potrivit OPTA, ultima dată când Franța a încasat două goluri în primele 20 de minute s-a întâmplat pe 11 octombrie 2008, de la un meci cu România, din preliminariile CM 2010.

Atunci, Florentin Petre ('6) și Dorin Goian ('18) au marcat pentru „tricolori”, dar Ribery ('38) și Gourcuff ('70) au evitat înfrângerea „Les Bleus”.

2008 - La France n'avait plus été menée de deux buts dans les 20 premières minutes d'un match depuis octobre 2008 en phase de qualifications pour la Coupe du Monde contre la Roumanie (2-2 en fin de match).



Absents. pic.twitter.com/69asRDcg7R — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

Franța a mai pățit asta doar de două ori în 90 de ani

Anglia și-a continuat recitalul din primele 45 de minute și a mai punctat de două ori prin Bukayo Saka ('37 și '45+1). A fost doar pentru a treia oară în ultimii 90 de ani când Franța a încasat patru goluri într-o repriză.

S-a mai întâmplat pe 11 noiembrie 1953 împotriva Elveției (1-4 la pauză, 2-4 scor final) și pe 24 aprilie 1968 împotriva Iugoslaviei (1-4 la pauză, 1-5 scor final).

4 - Matches à au moins quatre buts encaissés en première période par l'équipe de France sur les 90 dernières années :



11 Novembre 1953 v Suisse (1-4 à la pause, 2-4 score final)

24 Avril 1968 v Yougoslavie (1-4 à la pause, 1-5 score final)

🆕18 Juillet 2026 v Angleterre (0-4 à… pic.twitter.com/u1y2SKPLcl — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

De asemenea, în 1994, la precedenta ediție a Campionatului Mondial desfășurată în SUA, Suedia se impunea cu 4-0 în fața Bulgariei, după ce marca toate golurile în prima repriză.

La momentul redactării articolului, Franța a reușit să reducă din diferență prin reușitele lui Mbappe ('48, '66) și Barcola ('54).

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