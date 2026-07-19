„Generația Deschamps” Emmanuel Macron, mesaj de mulțumire pentru selecționerul Franței: „Victorii legendare, emoții intense”
Didier Deschamps și Emmanuel Macron/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Generația Deschamps” Emmanuel Macron, mesaj de mulțumire pentru selecționerul Franței: „Victorii legendare, emoții intense”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 00:59
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 00:59
  • Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, i-a transmis sâmbătă seară un mesaj de mulțumire lui Didier Deschamps, care își încheie mandatul.
  • Meciul cu Anglia pentru bronzul mondial a fost ultimul meci al lui Deschamps pe banca tehnică a Franței.
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Finala pentru locul trei la CM 2026 a fost cea de-a 185-a partidă din mandatul său de 14 ani la cârma „Les Bleus”.

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Emmanuel Macron, mesaj pentru Deschamps: „O pagină din istoria fotbalului francez se încheie”

Președintele Franței a publicat pe rețeaua de socializare X un mesaj dedicat tehnicianului, alături de un videoclip cu imagini de la cele mai importante succese ale lui Deschamps: câștigarea titlului mondial ca jucător, în 1998, și ca antrenor, în 2018.

„O pagină din istoria fotbalului francez se încheie în această seară. Îți mulțumim, Didier Deschamps, pentru victoriile legendare, emoțiile intense și pentru felul în care ai purtat ani la rând culorile «Les Bleus» și ai făcut Franța să vibreze.

Paisprezece ani: generația Deschamps”, se arată în mesajul lui Macron.

Cu Deschamps selecționer, Franța a fost finalistă la EURO 2016, a câștigat Cupa Mondială în 2018 și a fost finalistă în 2022, a câștigat Nations League în 2021 și a fost finalistă în 2025.

27 de meciuri
a stat Didier Deschamps pe banca Franței la turneele finale de CM (2014, 2018, 2022 și 2026). A înregistrat 20 de victorii și 7 înfrângeri

Zinedine Zidane, așteptat pe banca Franței

Zilele trecute, Fabrizio Romano a scris că Zizou s-a înțeles cu Federația și și-ar fi ales deja staff-ul, urmând să aibă un contract pe 4 ani.

„Zinedine Zidane va fi noul selecționer al Franței, nu au existat dubii, decizia fiind clară încă din noiembrie.

Zidane și-a ales deja staff-ul tehnic și contractul va fi semnat în această lună.

O să conducă Franța la Liga Națiunilor, Euro 2028 și Campionatul Mondial din 2030”, a scris jurnalistul italian.

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