Franța, borne fără precedent Ce recorduri a doborât naționala lui Deschamps în meciul cu Suedia » Și Mbappe a scris istorie

Franța a atins borne impresionante după calificarea fără emoții în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

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Selecționata condusă de Didier Deschamps (57 de ani) continuă să măture totul în fața ei în încercarea de a ajunge în cea de-a treia finală consecutivă de Campionat Mondial. Ultima victimă: Suedia, 3-0 sec.

Franța, recital ofensiv la CM

Potrivit OPTA, „cocoșii galici” conduc detașat la numărul de goluri marcate la Campionatul Mondial din 2014 până în prezent, cu 53 de reușite, cu cel puțin 16 mai multe decât orice altă echipă.

53 - L'équipe de France a inscrit 53 buts en Coupe du Monde depuis l'édition 2014, soit au moins 16 de plus que n'importe quelle autre nation sur cette période:



53 France 🇫🇷

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37 Allemagne, Argentine

36 Brésil, Pays-Bas

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33 Angleterre, Croatie

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.… pic.twitter.com/h6iNK5zGfU — OptaJean (@OptaJean) June 30, 2026

Goluri marcate de Franța în edițiile precedente:

2014 (Brazilia): 10 goluri - învinsă în sferturile de finală (0-1 cu Germania)

10 goluri - învinsă în sferturile de finală (0-1 cu Germania) 2018 (Rusia): 14 goluri - a câștigat turneul

14 goluri - a câștigat turneul 2022 (Qatar): 16 goluri - învinsă în finală de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

13 goluri a marcat Franța la actuala ediție de Campionat Mondial

Franța, minim 3 goluri per meci la CM!

Cu un cvartet ofensiv greu de oprit, format din Dembele, Olise, Barcola (Doue) și Mbappe, vicecampioana Mondiale a devenit prima națională din istorie care marchează minim 3 goluri în 5 meciuri meciuri consecutive disputate la Campionatul Mondial.

A înscris trei în finala cu Argentina din 2022, trei în meciul de debut la CM 2026 cu Senegal, încă trei în duelul cu Irak, patru goluri în partida cu Norvegia lui Haaland, iar apoi încă trei cu Suedia, în 16-imi.

France have become the first side in World Cup history to score three or more goals in five consecutive matches.



⚽⚽⚽ vs. Argentina

⚽⚽⚽ vs. Senegal

⚽⚽⚽ vs. Iraq

⚽⚽⚽⚽️ vs. Norway

⚽⚽⚽ vs. Sweden



Les Bleus making history. 🇫🇷 https://t.co/qR9pzUptIv — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

Kylian Mbappe, de nota 10

Starul celor de la Real Madrid pare imposibil de oprit. Mbappe a marcat o „dublă” în meciul cu Suedia și a ajuns la 10 goluri marcate în fazele eliminatorii ale Campionatelor Mondiale.

E singurul jucător din istorie care reușește această performanță!

Kylian Mbappé has now scored more goals in the knockout rounds than any other player in World Cup history (10). 🇫🇷 pic.twitter.com/4ZMfXOTGMI — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

În plus, Kylian a atins pragul de 6 goluri la actuala ediție a turneului final, ajungând astfel la 18 reușite în istoria Mondialelor, cu una mai puțin decât Lionel Messi.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

1. Lionel Messi - 19 goluri

2. Kylian Mbappe - 18 goluri

3.Miroslav Klose - 16 goluri

4. Ronaldo Nazario - 15 goluri

5. Gerd Muller - 14 goluri

6. Just Fontaine - 13 goluri

7. Pele - 12 goluri

8. Harry Kane, Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri

9. Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

Pentru Franța urmează duelul cu Paraguay din optimile competiției, care se va disputa pe 5 iulie, începând cu ora 00:00 (ora României).

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