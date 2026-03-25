Informații de ultimă oră Ce trebuie să știe fanii români care vor fi pe stadion la meciul cu Turcia. Trebuie să respecte reguli stricte

Federația Română de Fotbal a transmis o serie de informații esențiale pentru suporterii români care vor fi prezenți la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Autoritățile turcești au stabilit Piața Taksim - Parcul Gezi drept punct oficial de întâlnire pentru fanii români. Fan Meeting Point-ul se va deschide la ora 15:45.

FRF a transmis regulile pentru fanii români la meciul de la Istanbul

Consumarea alcoolului în spațiile publice este interzisă, însă zona Pieței Taksim și Strada Istiklal oferă numeroase localuri autorizate.

În cazul organizării Fan Walk-ului către stadion, acesta va începe la ora 16:45, sub supravegherea poliției, pe un traseu de aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Orele și organizarea au fost stabilite de autoritățile locale.

FOTO. Cum arată orașul în care se joacă Turcia - România

Porțile stadionului se vor deschide la ora 17:00. Accesul se va face exclusiv pe baza biletului și a unui document de identitate valabil:

carte de identitate;

pașaport;

certificat de naștere (pentru copii).

Autoritățile turce au impus reguli stricte privind materialele aduse pe stadion:

megafoanele sunt interzise;

toate bannerele și steagurile trebuie declarate în prealabil;

materialele nedeclarate nu vor fi permise;

bannerele nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea terenului sau a altor spectatori;

fotografiile pentru afișarea bannerelor trebuie trimise înainte pentru aprobare.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Pentru siguranța spectatorilor, sunt interzise:

monedele, brichetele, bateriile externe, gențile mari, rucsacurile, trolerele (nu există spații de depozitare în apropierea stadionului), armele, obiectele contondente, materialele inflamabile sau explozive;

Mâncarea și băuturile aduse din exterior, inclusiv apă sau alcool (excepții: hrană pentru bebeluși sau motive medicale, în recipiente non-sticlă, cu document justificativ), recipientele (sticlă, plastic sau carton), doze sau recipiente sigilate

fluierele, goarnele, vuvuzelele, megafoanele, laserele, materialele politice, ofensatoare sau comerciale, bannerele, steagurile sau haine cu mesaje politice, religioase, personale sau discriminatorii (Tobele necesită aprobare prealabilă)

camerele foto/video profesionale și echipamentele de transmisie

Animalele, cu excepția câinilor de asistență (cu documente).

Telefoanele mobile și dispozitivele mici personale sunt permise. Lista completă a obiectelor interzise va fi disponibilă pe site-ul oficial al Federației Turciei.

VIDEO. Aici se joacă meciul Turcia - România

