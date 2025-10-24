FCSB - Bologna 1-2. Fostul internațional Gabi Balint (62 de ani) nu mai suportă simulările jucătorilor români, în special în meciurile din cupele europene.

FCSB a pierdut al doilea meci consecutiv în Europa League. Pentru gruparea italiană au înscris Odgaard (min. 9) și Dallinga (min. 12), în timp ce pentru FCSB a marcat Daniel Bîrligea (min. 54).

FCSB - Bologna 1-2 . Gabi Balint: „ M-am săturat de cerșeala asta”

Gabi Balint, fost jucător la Steaua, nu a mai rezistat și a răbufnit după meciul celor de la FCSB cu Bologna, din Europa League.

Acesta a criticat foarte dur jucătorii români pentru că simulează des, în special în partidele din cupele europene, în speranța că vor obține penalty-uri sau lovituri libere.

„Fraților, m-am săturat de cerșeala asta pe care o văd în teren. Atâta cerșim, stăm pe jos, la orice contact ne văităm. Stați fraților în picioare și luptați. Puneți osul la treabă” , a declarat Gabi Balint la Digi Sport, imediat după meciul de joi.

Balint a fost deranjat, în principal, de atitudinea lui Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB. În timpul partidei cu Bologna, mijlocașul i-a reproșat în nenumărate rânduri arbitrului leton Andris Treimanis că nu i-a avertizat pe jucătorii adverși sau că a luat o hotărâre în defavoarea echipei sale.

4 jucători de la Bologna au fost sancționați cu cartonaș galben în urma unor faulturi comise în meciul cu FCSB: Heggem, Rowe, Odgaard și Cambiaghi

FCSB, două faze controversate cu Bologna

În minutul 15 al partidei de pe Arena Națională, Darius Olaru a fost lovit dur în tâmplă de Torbjorn Heggem.

Fotbalistul norvegian l-a lovit cu cotul în față pe Olaru în apropierea mijlocului terenului și i-a spart arcada.

Căpitanul de la FCSB a sângerat preț de câteva minute și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Arbitrul a acordat doar cartonaș galben, deși jucătorii campioanei și-ar fi dorit ca Treimanis să arate cartonașul roșu.

În minutul 65, jucătorii campioanei au protestat vehement la un duel în careul italienilor.

Daniel Bîrligea l-a depășit pe Vitik, moment în care fundașul ceh l-a împins cu ambele mâini. Atacantul român a fost dezechilibrat și a căzut în careu, însă arbitrul Andris Treimanis a lăsat jocul să continue.

Bologna a plecat rapid pe contraatac și a fost aproape de a majora diferența. „Roș-albaștrii” au contestat decizia „centralului”, însă aceasta a fost susținută și de VAR, care nu a intervenit.

VIDEO. Adrian Șut, după FCSB - Bologna 1-2

