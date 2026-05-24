Daniel Pancu, refuzat Omul pe care ar fi vrut să-l aducă la Rapid a spus pas!

Daniel Pancu (48 de ani) s-ar fi lovit de un prim refuz înainte de revenirea iminentă la Rapid.

La conferința de presă de după meciul cu FC Argeș, scor 1-1, Daniel Pancu și-a anunțat plecarea din Gruia.

Tehnicianul va părăsi CFR Cluj săptămâna viitoare, iar revenirea sa la Rapid pare doar o chestiune de timp.

Daniel Pancu, refuzat de Nicolae Grigore

Pancu s-a apucat deja să-și contureze un nou staff tehnic.

El și-ar fi dorit să-l aducă secund pe Nicolae Grigore, actualul antrenor al Gloriei Bistrița și fostul său coleg de la Rapid, însă acesta l-ar fi refuzat, scrie fanatik.ro.

Nicolae Grigore și Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu

Conform sursei citate, Grigore își dorește să continue în postura de principal la divizionara secundă, unde a fost instalat în august 2025.

Nicolae Grigore a mai fost secundul lui Pancu

Daniel Pancu a mai antrenat-o pe Rapid în perioada octombrie 2018 - martie 2020. La primul său sezon ca tehician al giuleștenilor, Pancone l-a avut secund chiar pe Nicolae Grigore.

Ulterior, fostul mijlocaș i-a condus pe alb-vișinii între decembrie 2020 și martie 2021, când a fost interimar timp de 5 meciuri.

De-a lungul carierei, Grigore a mai fost principal la Metaloglobus, România U16 și U17, respectiv secundul lui lui Adrian Mutu la România U21 și al lui Laurențiu Reghecampf la Neftchi Baku

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport