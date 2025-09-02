Gabriela Ruse, eliminată și la dublu România a rămas fără reprezentate  la US Open

Gabriela Ruse (27 de ani) și Marta Kostyuk (23 de ani) au fost eliminate în optimile de finală ale probei de dublu feminin de la US Open.

Perechea româno-ucraineană a pierdut în fața celei formate din Veronika Kudermetova (28 de ani) și Elise Mertens (29 de ani) scor 6-4, 6-1.

Gabriela Ruse și Marta Kosyuk au fost nevoite să se recunoască învinse în fața favoritelor #4 ale competiției, după o oră și 19 minute.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, eliminate în optimi la US Open

Startul partidei a fost destul de echilibrat. S-a mers cap la cap cu serviciul până la scorul de 3-3, când perechea Kudermetova/Mertens a realizat break-ul.

Ruse și Kostyuk nu au renunțat și au revenit rapid pe tabelă, însă și-au pierdut din nou serviciul, iar adversarele acestora au închis setul.

Actul secund a fost unul fără istoric. Perechea Kudermetova/Mertens s-a distanțat rapid la 3-0, iar până la final a mai cedat un singur game.

În sferturi, Kudermetova și Mertens le vor înfrunta pe rusoaicele Mirra Andreeva și Diana Shnaider.

75.000 de dolari și 240 de puncte WTA la dublu vor primi Ruse și Kostyuk

România a rămas fără reprezentată la US Open

La Flushing Meadows, România a fost reprezentată de patru sportive: Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Monica Niculescu.

Cea din urmă a jucat doar în turneul de dublu, în timp ce compatrioatele sale au jucat și la simplu.

Pe tabloul de simplu, cel mai departe a ajuns Cristian, cea care a fost eliminată în turul 3 al turneului de la US Open.

De partea cealaltă, la dublu, cea mai bună performanță i-a aparținut Gabrielei Ruse, optimi de finală.

