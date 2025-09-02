Gabriela Ruse, eliminată și la dublu România a rămas fără reprezentate  la US Open

- Gabriela Ruse (27 de ani) și Marta Kostyuk (23 de ani) au fost eliminate în optimile de finală ale probei de dublu feminin de la US Open.
- Perechea româno-ucraineană a pierdut în fața celei formate din Veronika Kudermetova (28 de ani) și Elise Mertens (29 de ani) scor 6-4, 6-1.
Gabriela Ruse și Marta Kosyuk au fost nevoite să se recunoască învinse în fața favoritelor #4 ale competiției, după o oră și 19 minute.
Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, eliminate în optimi la US Open
Startul partidei a fost destul de echilibrat. S-a mers cap la cap cu serviciul până la scorul de 3-3, când perechea Kudermetova/Mertens a realizat break-ul.
Ruse și Kostyuk nu au renunțat și au revenit rapid pe tabelă, însă și-au pierdut din nou serviciul, iar adversarele acestora au închis setul.
Actul secund a fost unul fără istoric. Perechea Kudermetova/Mertens s-a distanțat rapid la 3-0, iar până la final a mai cedat un singur game.
În sferturi, Kudermetova și Mertens le vor înfrunta pe rusoaicele Mirra Andreeva și Diana Shnaider.
România a rămas fără reprezentată la US Open
La Flushing Meadows, România a fost reprezentată de patru sportive: Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Monica Niculescu.
Cea din urmă a jucat doar în turneul de dublu, în timp ce compatrioatele sale au jucat și la simplu.
Pe tabloul de simplu, cel mai departe a ajuns Cristian, cea care a fost eliminată în turul 3 al turneului de la US Open.
De partea cealaltă, la dublu, cea mai bună performanță i-a aparținut Gabrielei Ruse, optimi de finală.