„Salarii de înnebunești" Semnal de alarmă tras de Ioan Andone cu privire la situația financiară a unui club din Liga 1: „Asta trebuie să facă"
Ioan Andone
Superliga

„Salarii de înnebunești" Semnal de alarmă tras de Ioan Andone cu privire la situația financiară a unui club din Liga 1: „Asta trebuie să facă"

George Neagu
Publicat: 17.12.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 16:59
  • Ioan Andone (65 de ani) a vorbit despre situația financiară a clubului CFR Cluj și despre salariile foarte mari pe care le iau anumiți jucători.

Actualul membru al Consiliului de Administrație de la Corvinul Hunedoara consideră că echipa antrenată de Daniel Pancu nu are șanse să prindă play-off-ul.

„Impact devastator" Procesul care dezvăluie problemele financiare de la CFR Cluj
„Impact devastator" Procesul care dezvăluie problemele financiare de la CFR Cluj
„Impact devastator” Procesul care dezvăluie problemele financiare de la  CFR Cluj

Ioan Andone, despre CFR Cluj: „Acolo sunt salarii de înnebunești”

Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo consideră că CFR Cluj ar rezolva din problemele financiare dacă l-ar vinde pe Louis Munteanu.

„Vrei să-ţi spun? Foarte greu îi văd să ajungă acolo. FCSB are mai multe şanse pentru play-off, dar CFR, nu! Pentru CFR e mare tun.

Acolo sunt salarii şi un lot de 28 de jucători, salarii de înnebuneşti. Ei trebuie să-l vândă neapărat pe Louis Munteanu la o sumă bună şi să mai închidă din datorii, pentru că altfel nu e în regulă, se duc iar spre insolvenţă”, a declarat Ioan Andone, conform orangesport.ro.

Ioan Andone, despre transferul lui Louis Munteanu: „Dacă e cel de anul trecut...”

Întrebat dacă CFR poate primi mai mult de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu, Andone a răspuns:

„Eu cred că da, dar să fie Louis Munteanu de anul trecut, care a dat 20 de goluri, nu cel de acum, care a marcat trei goluri, care s-a antrenat sau nu s-a antrenat, a plecat sau n-a plecat.

Pentru că un club serios din primele cinci campionate te analizează din toate punctele de vedere. Crezi că nu au oameni care scot în evidenţă că nu s-a prezentat, că a plecat supărat?

În fotbal nu există supărare. Poate acum trei, patru milioane sunt bani, dar dacă el e cel de anul trecut, poţi lua 7, 8 (n.r. - milioane de euro).

Italia (n.r. i s-ar potrivi lui Louis Munteanu)? Nu, de aia nici n-a jucat acolo. Eu cred că Spania, care poate să şi plătească pentru el, ar fi o opţiune bună, Primera Division. Franţa e puternică pentru el, Olanda, Belgia, Franţa, fotbalul e fizic şi nu eşti la echipele alea din primele patru-cinci. La celelalte trebuie să bagi osul”, a mai adăugat Andone.

În ultimele luni s-a tot vorbit despre o potențială plecare a lui Louis Munteanu. Atât FCSB, cât și Nantes, DC United, Olympique Lyon sau Celtic s-ar fi aflat pe urmele atacantului, însă nimic nu s-a concretizat.

În acest sezon, Louis Munteanu a evoluat în 21 de meciuri pentru CFR și a marcat doar 3 goluri.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

Clubul din Gruia se află pe locul 11 în Liga 1, cu 23 de puncte acumulate după 20 de partide. Pentru CFR urmează duelul cu FC Botoșani de vineri, de la ora 20:00, din cadrul etapei 21.

Akhmetov bagă bani în România Patronul lui Shakhtar Donetsk a semnat acordul! Care e ultima investiție făcută
Diverse
15:06
Akhmetov bagă bani în România Patronul lui Shakhtar Donetsk a semnat acordul! Care e ultima investiție făcută
Akhmetov bagă bani în România Patronul lui Shakhtar Donetsk a semnat acordul! Care e ultima investiție făcută
O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai  experimentați fotbaliști
Campionate
14:02
O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai experimentați fotbaliști
O părăsește pe Inter? Cristi Chivu ar putea rămâne fără unul dintre cei mai  experimentați fotbaliști

CFR Cluj Ioan Andone liga 1 salarii louis munteanu
