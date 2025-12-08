Au strălucit în 2025 VIDEO: Cine a câștigat titlul de fotbalistul anului în Liga 1 + Toate premiile acordate la Gala Fanatik +32 foto
Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Diverse

Au strălucit în 2025 VIDEO: Cine a câștigat titlul de fotbalistul anului în Liga 1 + Toate premiile acordate la Gala Fanatik

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 22:31
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 09:49
  • Gala Fanatik și-a desemnat câștigătorii. Conform organizatorilor în cadrul evenimentul au fost „premiați oamenii de excepție din fotbalul românesc”, ținând cont de reușitele din anul 2025.
  • Lista completă a premiilor, mai jos.

Site-ul fanatik.ro a oferit premii pentru cei mai buni sportivi din România în anul 2025, însă distincții au primit și nume din jurnalismul românesc.

Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”
Citește și
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”
Citește mai mult
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”

Ce premii se acordă la Gala Fanatik

În timpul evenimentul s-au acordat distincții precum:„Fotbalistul Anului”, „Antrenorul Anului”, „Tricolorul Anului” și multe altele.

Premiile acordate în cadrul galei:

  • Sportivul anului 2025 - Mihaela Cambei (CS Dinamo)
  • Fotbalistul anului în Liga 1 - Florin Tănase (FCSB)
  • Antrenorul anului în Liga 1 - Zeljko Kopic (Dinamo)
  • Cel mai bun cuplu de fundași centrali ai anului - Nikita Stoinov și Kennedy Boateng (Dinamo)
  • Portarul anului - Marian Aioani (Rapid)
  • Premiul Legendei - Ioan Andone și Miodrag Belodedici
  • Investitorul anului - Valeriu Iftime (patron FC Botoșani)
  • Președintele anului - Dani Coman (FC Argeș)
  • Căpitanul anului - Cătălin Cîrjan (Dinamo)
  • Premiul special „ADN de Europa” - David Miculescu (FCSB)
  • Premiul special pentru „Emoția anului” - Eduard Novak
  • Promisiunea anului - David Maftei (Universitatea Craiova)
  • Stranierul anului - Juri Cisotti (FCSB)
  • Premiu de excelență - Iuliu Mureșan (Președinte CFR Cluj)
  • Profesionistul anului - Alexandru Chipciu (U Cluj)
  • Fundașul anului 2025 - Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova)
  • Pasatorul anului în Superliga - Tobias Christensen (Rapid)
  • Mijlocașul anului - Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și Alexandru Dobre (Rapid)
  • „Explozia anului” - Mamadou Karamoko (Dinamo)
  • Premiu special pentru dezvoltarea fotbalului feminin - FRF
  • Atacantul anului - Daniel Bîrligea (FCSB)
  • Underul anului 2025 - Alexandru Musi (Dinamo)
  • Managerul anului - Mihai Stoica (FCSB)
  • Omul anului 2025 - Gigi Becali (FCSB)
  • Fotbalistul român al anului - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)
  • Premiu special pentru viziune și strategie - Răzvan Burleanu
  • Antrenorul român al anului - Răzvan Lucescu (PAOK)
  • Comentatorii anului 2025 - Emil Grădinescu, Costi Mocanu (Prima TV)
  • Premiu Special - EAD și Orlando Nicoară
  • Editorialistul anului - Narcis Drejan (gsp.ro)
  • Televiziunea anului - Digi Sport
  • Site-ul de sport al anului - Digi Sport
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (6).jpg
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (32 imagini)

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (1).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (11).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (12).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (13).jpg Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (14).jpg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”
Superliga
21:09
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”
Citește mai mult
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui”
„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime
Superliga
20:06
„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime
Citește mai mult
„Nu mă mai interesează!” VIDEO: Patronul FCSB susține că a renunțat la două dintre principalele ținte + ironii la adresa lui Iftime

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
dinamo fcsb superliga gala fanatik
Știrile zilei din sport
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Citește mai mult
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Citește mai mult
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Citește mai mult
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Citește mai mult
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
17:22
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
16:53
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Superliga
08.12
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Citește mai mult
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Superliga
08.12
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Citește mai mult
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga
10:38
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Citește mai mult
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Campionatul Mondial
11:39
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Citește mai mult
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 16 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share