Au strălucit în 2025 VIDEO: Cine a câștigat titlul de fotbalistul anului în Liga 1 + Toate premiile acordate la Gala Fanatik

- Gala Fanatik și-a desemnat câștigătorii. Conform organizatorilor în cadrul evenimentul au fost „premiați oamenii de excepție din fotbalul românesc”, ținând cont de reușitele din anul 2025.
- Lista completă a premiilor, mai jos.
Site-ul fanatik.ro a oferit premii pentru cei mai buni sportivi din România în anul 2025, însă distincții au primit și nume din jurnalismul românesc.
Ce premii se acordă la Gala Fanatik
În timpul evenimentul s-au acordat distincții precum:„Fotbalistul Anului”, „Antrenorul Anului”, „Tricolorul Anului” și multe altele.
Premiile acordate în cadrul galei:
- Sportivul anului 2025 - Mihaela Cambei (CS Dinamo)
- Fotbalistul anului în Liga 1 - Florin Tănase (FCSB)
- Antrenorul anului în Liga 1 - Zeljko Kopic (Dinamo)
- Cel mai bun cuplu de fundași centrali ai anului - Nikita Stoinov și Kennedy Boateng (Dinamo)
- Portarul anului - Marian Aioani (Rapid)
- Premiul Legendei - Ioan Andone și Miodrag Belodedici
- Investitorul anului - Valeriu Iftime (patron FC Botoșani)
- Președintele anului - Dani Coman (FC Argeș)
- Căpitanul anului - Cătălin Cîrjan (Dinamo)
- Premiul special „ADN de Europa” - David Miculescu (FCSB)
- Premiul special pentru „Emoția anului” - Eduard Novak
- Promisiunea anului - David Maftei (Universitatea Craiova)
- Stranierul anului - Juri Cisotti (FCSB)
- Premiu de excelență - Iuliu Mureșan (Președinte CFR Cluj)
- Profesionistul anului - Alexandru Chipciu (U Cluj)
- Fundașul anului 2025 - Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova)
- Pasatorul anului în Superliga - Tobias Christensen (Rapid)
- Mijlocașul anului - Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) și Alexandru Dobre (Rapid)
- „Explozia anului” - Mamadou Karamoko (Dinamo)
- Premiu special pentru dezvoltarea fotbalului feminin - FRF
- Atacantul anului - Daniel Bîrligea (FCSB)
- Underul anului 2025 - Alexandru Musi (Dinamo)
- Managerul anului - Mihai Stoica (FCSB)
- Omul anului 2025 - Gigi Becali (FCSB)
- Fotbalistul român al anului - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)
- Premiu special pentru viziune și strategie - Răzvan Burleanu
- Antrenorul român al anului - Răzvan Lucescu (PAOK)
- Comentatorii anului 2025 - Emil Grădinescu, Costi Mocanu (Prima TV)
- Premiu Special - EAD și Orlando Nicoară
- Editorialistul anului - Narcis Drejan (gsp.ro)
- Televiziunea anului - Digi Sport
- Site-ul de sport al anului - Digi Sport