„Nu te vom uita niciodată, Luce" Mesajul emoționant transmis de Galatasaray, la 24 de ani de la titlul câștigat cu Lucescu pe bancă
Mircea Lucescu
Campionate

Publicat: 28.04.2026, ora 18:48
Actualizat: 28.04.2026, ora 18:48
  • Galatasaray a publicat imagini de colecție cu Mircea Lucescu și un mesaj emoționant pentru regretatul antrenor.
  • Gruparea turcă a sărbătorit azi 24 de ani de la titlul câștigat cu tehnicianul român pe banca tehnică.

„Il Luce” a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, în urma unor complicații medicale, la vârsta de 80 de ani.

Galatasaray a sărbătorit aniversarea titlului câștigat de Lucescu: „Nu te vom uita niciodată, Luce”

Clubul din Istanbul a celebrat 24 de ani de la titlul câștigat cu Mircea Lucescu pe bancă, în sezonul 2001/2002.

Gruparea din Istanbul a postat mai multe imagini de la acel moment, printre care și una cu bucuria lui Mircea Lucescu.

De asemenea, Galatasaray a transmis și un mesaj emoționant, la mai puțin de o lună de la moartea lui „Il Luce”

„ZI ISTORICĂ | 28 aprilie 2002

Kocaelispor 0-2 Galatasaray

Galatasaray câștiga al 15-lea campionat sub conducerea antrenorului nostru de neuitat, Mircea Lucescu, devenind prima echipă de 3 stele a Turciei!

Nu te vom uita niciodată, Luce…”, a transmis Galatasaray, pe rețelele de socializare.

Galatasaray câștiga titlul în acel sezon cu 78 de puncte acumulate, la trei distanță de Fenerbahce, echipa aflată pe locul al doilea al clasamentului.

2 trofee
a câștigat Mircea Lucescu pe banca lui Galatasaray, campionatul și Supercupa Europei

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

turcia mircea lucescu galatasaray
