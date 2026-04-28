- Galatasaray a publicat imagini de colecție cu Mircea Lucescu și un mesaj emoționant pentru regretatul antrenor.
- Gruparea turcă a sărbătorit azi 24 de ani de la titlul câștigat cu tehnicianul român pe banca tehnică.
„Il Luce” a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, în urma unor complicații medicale, la vârsta de 80 de ani.
Galatasaray a sărbătorit aniversarea titlului câștigat de Lucescu: „Nu te vom uita niciodată, Luce”
Clubul din Istanbul a celebrat 24 de ani de la titlul câștigat cu Mircea Lucescu pe bancă, în sezonul 2001/2002.
Gruparea din Istanbul a postat mai multe imagini de la acel moment, printre care și una cu bucuria lui Mircea Lucescu.
De asemenea, Galatasaray a transmis și un mesaj emoționant, la mai puțin de o lună de la moartea lui „Il Luce”
„ZI ISTORICĂ | 28 aprilie 2002
Kocaelispor 0-2 Galatasaray
Galatasaray câștiga al 15-lea campionat sub conducerea antrenorului nostru de neuitat, Mircea Lucescu, devenind prima echipă de 3 stele a Turciei!
Nu te vom uita niciodată, Luce…”, a transmis Galatasaray, pe rețelele de socializare.
Galatasaray câștiga titlul în acel sezon cu 78 de puncte acumulate, la trei distanță de Fenerbahce, echipa aflată pe locul al doilea al clasamentului.
Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României
Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.
De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).
Trofeele câștigate de Mircea Lucescu
- Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
- Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
- Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
- Beșiktaș - 1 titlu (2003)
- Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
- Zenit - 1 Supercupă (2016)
- Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).
Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.