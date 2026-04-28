„Rezultatul e zero” Reacția lui Andrei Nicolescu, după bannerele rasiste afișate de fanii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid +3 foto
Banner rasist afișat de galeria lui Dinamo la meciul cu Rapid
„Rezultatul e zero” Reacția lui Andrei Nicolescu, după bannerele rasiste afișate de fanii lui Dinamo la derby-ul cu Rapid

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 18:25
  • DINAMO - RAPID 3-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre încercarea clubului de a opri derapajele rasiste.

Înaintea partidei de pe Arena Națională, Dinamo a lansat o campanie împotriva rasismului.

La meciul cu Rapid, jucătorii „câinilor” au intrat pe teren purtând tricouri albe, pe care era inscripționat mesajul „Nu rasismului”.

Cu toate acestea, suporterii formației din „Ștefan cel Mare” nu au ținut cont de acest lucru.

Au mai multe bannere discriminatorii la adresa rivalei, la o săptămână după incidente similare petrecute în meciul U Craiova - Rapid 1-0, după care oltenii s-au ales cu o sancțiune de 7.500 de lei.

DINAMO - RAPID 3-1. Andrei Nicolescu: „Rezultatul e zero deocamdată”

Președintele lui Dinamo a vorbit despre lupta clubului împotriva rasismului și despre cum trebuie procedat în continuare, pentru a combate asemenea situații.

„E rezultat zero deocamdată. Dacă noi, cei din fenomen, o să repetăm, poate o să se conștientizeze.

Doar bannerele care fac parte din planul galeriilor trebuie aprobate. Nu aș vrea să vorbesc fără să știu. Dacă mesajul nostru va fi repetat, nu vom mai fi în zona asta.

E un subiect complicat. Suporterii consideră că galeriile permit un fel de limbaj.

Nu vreau să trag eu concluzii. Eu spun că e un subiect mai complex. Prin dialog se poate rezolva. Există niște norme pe care noi nu trebuie să le ignorăm. De la noi trebuie să plece primul pas”, a declarat Andrei Nicolescu, citat de digisport.ro.

Nicolae Păun: „Voi depune din nou plângeri la Parchet”

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al romilor în Parlamentul României, a anunțat că va depune o nouă plângere împotriva galeriei dinamoviste, ca urmare a bannerelor și scandărilor rasiste de la derby-ul cu Rapid.

„Voi depune din nou plângeri la Parchet, la CNCD, FRF şi LPF împotriva Galeriei Dinamo Bucureşti. Lipsa de măsuri concrete îi face complici pe conducătorii acestor instituţii la manifestările rasiste de pe stadioane.

Aseară (n.r. duminică), pe Stadionul Naţional, la meciul Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti, galeria echipei Dinamo a recidivat mult mai grav în domeniul rasismului şi discriminării în spaţiul public.

Suporterii au venit cu zeci de bannere la stadion şi au scandat nestingherit lozinci cu profund caracter rasist, în faţa unor poliţişti şi jandarmi care au asistat pasiv”, a transmis Nicolae Păun, pe pagina sa de Facebook.

