Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, și-a revenit după accidentarea suferită la finalul lunii august a anului trecut.

După ce a fost operat și a stat în afara terenului timp de 7 luni, Gavi și-a revenit și ar urma să revină în lotul lui Hansi Flick la partida cu Sevilla, din etapa #28 a primei ligi din Spania.

Gavi ar putea reveni pe teren la partida cu Sevilla

După ce s-a accidentat grav la genunchi în partida cu Levante din august, Gavi a suferit o intervenție chirurgicală complicată în septembrie care l-a ținut departe de gazon mult timp.

Acum, la mai bine de jumătate de an de la acel moment, mijlocașul catalanilor este pregătit de revenirea pe gazon și va face parte din lotul Barcelonei.

Hansi Flick, tehnicianul Barcelonei, a vorbit despre situația lui Gavi și a anunțat că acesta va fi reintegrat treptat în angrenajul echipei.

„Sunt foarte fericit, sper că va putea avea niște timp de joc. Performanța sa la antrenamente a fost foarte bună, dar evident trebuie să o luăm treptat, fim atenți cu el.

Gavi se descurcă bine și știe și el că trebuie să mergem pas cu pas, puțin câte puțin . Nu a fost ușor pentru el, dar își va reveni pentru că știe că mai are mulți ani înainte”, a declarat Hansi Flick, conform sport.es.

Gavi are atitudinea bună, iar asta e bine. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Are 100% încredere în starea sa fizică și în modul în care poate juca. Întotdeauna vrea să dea totul pentru acest club și pentru această echipă. Este o veste minunată să-l avem înapoi Hansi Flick, antrenor Barcelona

40 de milioane de euro este cota lui Gavi, conform Transfermarkt

