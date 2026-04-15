„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), atacantul transferat de „câini” în mercato de iarnă.

După o lungă perioadă de absență, George Pușcaș a debutat la Dinamo în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Apoi, Pușcaș a jucat și în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, dar evoluțiile lui nu au fost cele așteptate, astfel că Andrei Nicolescu a făcut precizări referitor la situația acestuia.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Durerea îl ține pe loc”

Întrebat despre situația medicală a lui George Pușcaș, Andrei Nicolescu a declarat:

„El, după ce și-a făcut tratamentul singur, a venit la noi și am intrat și noi în procedura lui de recuperare. Acum sunt încă mici semne de întrebare față de cum a fost procedura lui de recuperare și dacă a fost cea mai potrivită.

Nu aș vrea să dau detalii din interior, dar cred că și pentru el este o perioadă grea. Trage foarte mult la antrenamente. Încă mai resimte ceva, nu joacă refăcut total.

Așa a fost și la Mazilu. Când a venit la noi era o prognoză pentru ce avea el, dar noi am descoperit că era vorba de altceva. Acum e sănătos, pe picioare, deși când venise era mai grav decât se anticipase.

Pușcaș are o dorință foarte mare, dar până nu rezolvăm problema asta nu îi putem cere mai multe. El are anumite mișcări în care resimte dureri. În zone importante din activitatea pe teren, durerea aia îl ține în loc” , a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Andrei Nicolescu, anunț important: „Se creionează perioada de transferuri din vară”

Conducătorul dinamovist a anunțat că staff-ul echipei analizează deja mai mulți jucători care ar putea semna cu Dinamo în vară.

„Se creionează perioada de transferuri din vară. Așteptăm finalul de campionat pentru deciziile legate de jucătorii noștri. Departamentul de scouting are deja liste. Eu nu iau decizii singur.

Eu mă ocup de zona administrativă, de organizare și reprezentarea clubului. Pe partea sportivă este o structură de decizie mult mai bine definită, la fel și pe partea comercială și administrativă. Nimic nu este întâmplător”, a mai spus Andrei Nicolescu.

FOTO. Imagini de la CFR Cluj - Dinamo, scor 0-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport