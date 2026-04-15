„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară +31 foto
George Pușcaș FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 19:08
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui George Pușcaș (30 de ani), atacantul transferat de „câini” în mercato de iarnă.

După o lungă perioadă de absență, George Pușcaș a debutat la Dinamo în meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa a treia a play-off-ului.

Apoi, Pușcaș a jucat și în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, dar evoluțiile lui nu au fost cele așteptate, astfel că Andrei Nicolescu a făcut precizări referitor la situația acestuia.

Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Citește și
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Citește mai mult
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Durerea îl ține pe loc”

Întrebat despre situația medicală a lui George Pușcaș, Andrei Nicolescu a declarat:

„El, după ce și-a făcut tratamentul singur, a venit la noi și am intrat și noi în procedura lui de recuperare. Acum sunt încă mici semne de întrebare față de cum a fost procedura lui de recuperare și dacă a fost cea mai potrivită.

Nu aș vrea să dau detalii din interior, dar cred că și pentru el este o perioadă grea. Trage foarte mult la antrenamente. Încă mai resimte ceva, nu joacă refăcut total.

Așa a fost și la Mazilu. Când a venit la noi era o prognoză pentru ce avea el, dar noi am descoperit că era vorba de altceva. Acum e sănătos, pe picioare, deși când venise era mai grav decât se anticipase.

Pușcaș are o dorință foarte mare, dar până nu rezolvăm problema asta nu îi putem cere mai multe. El are anumite mișcări în care resimte dureri. În zone importante din activitatea pe teren, durerea aia îl ține în loc”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

900.000 de euro
este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Andrei Nicolescu, anunț important: „Se creionează perioada de transferuri din vară”

Conducătorul dinamovist a anunțat că staff-ul echipei analizează deja mai mulți jucători care ar putea semna cu Dinamo în vară.

„Se creionează perioada de transferuri din vară. Așteptăm finalul de campionat pentru deciziile legate de jucătorii noștri. Departamentul de scouting are deja liste. Eu nu iau decizii singur.

Eu mă ocup de zona administrativă, de organizare și reprezentarea clubului. Pe partea sportivă este o structură de decizie mult mai bine definită, la fel și pe partea comercială și administrativă. Nimic nu este întâmplător”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Citește și

Sfârșit de vis în lacrimi Diagnostic dur confirmat pentru vedeta din Premier League: Nu mai joacă în 2026. Adio, Mondial!
Campionatul Mondial
17:57
Sfârșit de vis în lacrimi Diagnostic dur confirmat pentru vedeta din Premier League: Nu mai joacă în 2026. Adio, Mondial!
Citește mai mult
Sfârșit de vis în lacrimi Diagnostic dur confirmat pentru vedeta din Premier League: Nu mai joacă în 2026. Adio, Mondial!
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
Liga 2
17:42
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
Citește mai mult
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Top stiri
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Superliga
15.04
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Citește mai mult
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Superliga
15.04
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Citește mai mult
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Campionate
15.04
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Citește mai mult
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

