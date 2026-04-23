Pușcaș, imaginea suferinței! Atacantul lui Dinamo a avut o primă repriză slabă împotriva Craiovei. Mereu blocat, în ofsaid sau în contratimp

- DINAMO - U CRAIOVA. George Pușcaș a fost în premieră titular joi seară, în semifinala Cupei României.
- Atacantul dinamovist suferă vizibil în joc. Fără nicio putere în prima repriză între cei trei stoperi ai Craiovei pe Arena Națională.
Este o suferință și să-l vezi pe George Pușcaș jucând astfel. Atacantul în vârstă de 30 de ani, cu 46 de selecții și 11 goluri la echipa națională, cel care a făcut parte din Generația de Suflet a lui Edi Iordănescu la Euro 2024, e azi doar o umbră a acelui jucător.
Pușcaș vrea mult, dar reușește puțin
Joi seară, vârful a fost în premieră titularizat de Zeljko Kopic, pe Arena Națională, împotriva Craiovei.
La încălzire, arăta bine fizic, dar era numai o impresie. Pe teren, în joc, nu mai arăta bine deloc. Total ineficient.
A încercat să scape de pasul la ofsaidul al apărării adverse, a căutat spațiu când spre dreapta, între Romanchuk și Rus, când spre stânga, între Rus și Screciu.
A cerut minge lungă, în spatele defensivei, dar a făcut multe mișcări inutile. Nu a primit balonul. Când l-a primit, a fost surprins în ofsaid.
Pușcaș a fost neutralizat imediat de stoperii Craiovei în prima repriză
Trioul stoperilor alb-albaștri n-a avut absolut nicio problemă cu el până la pauză.
Orice tentativă a fost scurtcircuitată rapid de rivali, pentru că nu are viteză, nu are explozie. Pierdea startul, era ajuns imediat și blocat.
Nici presingul său nu a funcționat, nu a ajutat colegii, nu a intrat decât rar în combinații.
A încheiat prima repriză aproape sufocat. A fost înlocuit în minutul 64 (cu Alexandru Pop), după ce s-a plâns de crampe.
Sâmbătă, după 2-1 cu U Cluj, Kopic spunea: „Pușcaș nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel”.