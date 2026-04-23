Pușcaș, imaginea suferinței! Atacantul lui Dinamo a avut o primă repriză slabă împotriva Craiovei. Mereu blocat, în ofsaid sau în contratimp

DINAMO - U CRAIOVA. George Pușcaș a fost în premieră titular joi seară, în semifinala Cupei României.

Atacantul dinamovist suferă vizibil în joc. Fără nicio putere în prima repriză între cei trei stoperi ai Craiovei pe Arena Națională.

Este o suferință și să-l vezi pe George Pușcaș jucând astfel. Atacantul în vârstă de 30 de ani, cu 46 de selecții și 11 goluri la echipa națională, cel care a făcut parte din Generația de Suflet a lui Edi Iordănescu la Euro 2024, e azi doar o umbră a acelui jucător.

Pușcaș vrea mult, dar reușește puțin

Joi seară, vârful a fost în premieră titularizat de Zeljko Kopic, pe Arena Națională, împotriva Craiovei.

La încălzire, arăta bine fizic, dar era numai o impresie. Pe teren, în joc, nu mai arăta bine deloc. Total ineficient.

A încercat să scape de pasul la ofsaidul al apărării adverse, a căutat spațiu când spre dreapta, între Romanchuk și Rus, când spre stânga, între Rus și Screciu.

A cerut minge lungă, în spatele defensivei, dar a făcut multe mișcări inutile. Nu a primit balonul. Când l-a primit, a fost surprins în ofsaid.

Pușcaș a fost neutralizat imediat de stoperii Craiovei în prima repriză

Trioul stoperilor alb-albaștri n-a avut absolut nicio problemă cu el până la pauză.

Orice tentativă a fost scurtcircuitată rapid de rivali, pentru că nu are viteză, nu are explozie. Pierdea startul, era ajuns imediat și blocat.

Nici presingul său nu a funcționat, nu a ajutat colegii, nu a intrat decât rar în combinații.

A încheiat prima repriză aproape sufocat. A fost înlocuit în minutul 64 (cu Alexandru Pop), după ce s-a plâns de crampe.

Sâmbătă, după 2-1 cu U Cluj, Kopic spunea: „Pușcaș nu e gata, nu e la cel mai bun nivel, nici aproape de cel mai bun nivel”.

