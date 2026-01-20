Arteta, precaut înainte de Inter Antrenorul lui Arsenal, atent la jocul impus de Cristi Chivu: „A adus câteva schimbări” 

Mikel Arteta (43 de ani) a prefațat partida cu Inter Milano și a lăudat filosofia de joc a lui Cristi Chivu.

Inter - Arsenal se joacă astăzi, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inter ocupă locul 6 în Liga Campionilor, cu 12 puncte, fiind într-o luptă strânsă pentru clasarea în primele 8 locuri, care asigură calificarea directă în optimi, în timp ce Arsenal este lider cu maximum de puncte, cu două etape înainte de finalul fazei principale.

Mikel Arteta: „Sub conducerea lui Chivu au existat câteva schimbări”

Tehnicianul spaniol este precaut înaintea jocului de pe „Giuseppe Meazza” și se așteaptă la un meci dificil.

„Inter a schimbat câteva lucruri. Sub conducerea lui Inzaghi era o echipă similară, dar sub conducerea lui Chivu au existat câteva schimbări. Această echipă are o mentalitate incredibilă.

Fiecare meci este important, va trebui să arătăm că merităm victoria împotriva unui adversar demn.

Mai avem cinci zile până la meciul împotriva lui Manchester United, am jucat multe meciuri, așa că vom vedea marți dacă vom face vreo schimbare pe flancuri. Încercăm să ne adaptăm.

Fiecare aspect al jocului necesită muncă asiduă și atenție la detalii. Avem jucătorii potriviți pentru a face ceea ce ne dorim să facem”, a spus Arteta, potrivit sportmediaset.mediaset.it.

Arteta a vorbit și despre partida din sezonul precedent, pierdută, scor 0-1, după un penalty transformat de Hakan Calhanoglu:

„Anul trecut am jucat foarte bine aici, dar am pierdut din cauza incidentului cu penalty-ul. Avem o idee clară despre cum să jucăm.

Trebuie să o luăm meci cu meci și să ne adaptăm. Să ne bucurăm de călătorie, pentru că este frumoasă. Marți va fi un meci diferit”.

