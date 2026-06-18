Uzbekistan - Columbia 1-3 Start perfect pentru sud-americani la CM 2026. Ghana, victorie la limită cu Panama
Antoine Semenyo (Ghana) și Luis Diaz (Columbia)/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Uzbekistan - Columbia 1-3 Start perfect pentru sud-americani la CM 2026. Ghana, victorie la limită cu Panama

alt-text Alexandru Smeu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 00:30
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 08:53
  • Uzbekistan - Columbia 1-3. Sud-americanii obțin prima victorie la CM 2026.
  • În meciul anterior, Ghana a câștigat duelul cu Panama, scor 1-0, după un gol venit în prelungiri.
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Ghana se află la a cincea participarea la un Campionat Mondial, după cele din 2006, 2010, 2014 și 2022. La precedentele două ediții, africanii n-au trecut de grupe.

De partea cealaltă, pentru Panama este doar a doua oară în istorie când participă la un turneu final.

Prima ediție la care a jucat a fost cea din Rusia în 2018, când era învinsă în toate cele trei partide din grupă (6-1 de Anglia, 2-1 de Tunisia și 3-0 de Belgia).

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Ghana - Panama 1-0

  • A marcat: Yirenkyi (90+5)
  • Stadion: Toronto Stadium
  • Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

Uzbekistan - Columbia 1-3

  • Au marcat: Fayzullayev (60) / Munoz (40), Diaz (65), Campaz (90+9)
  • Stadion: Mexico City Stadium
  • Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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