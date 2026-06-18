Uzbekistan - Columbia 1-3. Sud-americanii obțin prima victorie la CM 2026.

În meciul anterior, Ghana a câștigat duelul cu Panama, scor 1-0, după un gol venit în prelungiri.

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Ghana se află la a cincea participarea la un Campionat Mondial, după cele din 2006, 2010, 2014 și 2022. La precedentele două ediții, africanii n-au trecut de grupe.

De partea cealaltă, pentru Panama este doar a doua oară în istorie când participă la un turneu final.

Prima ediție la care a jucat a fost cea din Rusia în 2018, când era învinsă în toate cele trei partide din grupă (6-1 de Anglia, 2-1 de Tunisia și 3-0 de Belgia).

Ghana - Panama 1-0

A marcat: Yirenkyi (90+5)

Stadion: Toronto Stadium

Toronto Stadium Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

Uzbekistan - Columbia 1-3

Au marcat: Fayzullayev (60) / Munoz (40), Diaz (65), Campaz (90+9)

Stadion: Mexico City Stadium

Arbitru: Anthony Taylor (Anglia)

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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