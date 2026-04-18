Rămâne Chivu la Inter? Răspunsul tehnicianului, după victoria prin care echipa a pus o mână pe titlu: „Nu am vorbit niciodată despre asta”

Inter Milano - Cagliari 3-0. Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre viitorul său la echipă, după succesul obținut, vineri, pe teren propriu.

Formația lui Chivu a făcut un nou pas important spre titlu, de care este mai aproape ca niciodată în acest sezon, însă tehnicianul român nu a oferit prea multe detalii despre viitorul său pe banca „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu: „Nu am vorbit niciodată cu cei din club despre asta”

„Nu am vorbit niciodată cu cei din club despre aceste lucruri. Eram concentrat doar pe calificarea în Liga Campionilor pentru sezonul viitor. Mai e mult până acolo, prefer să rămân concentrat pe joc, nu pe viitor”, a declarat Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Declarația vine la scurt timp după ce președintele Giuseppe Marotta a transmis că prelungirea contractului lui Chivu reprezintă doar „o formalitate”, conducerea fiind mulțumită de modul în care tehnicianul român s-a pliat pe nevoile clubului.

În plus, antrenorul român a vorbit și despre partida câștigată contra lui Cagliari, care i-a asigurat lui Inter prezența matematică în faza principală din Liga Campionilor, pentru sezonul viitor.

„Știam importanța meciului. În prima repriză, ne-am chinuit puțin cu posesia mingii, am fost lenți, iar Cagliari a ocupat mai bine terenul.

În a doua repriză, am crescut intensitatea și am reușit să deschidem scorul. Această echipă, când preia conducerea, își ia puțin din presiunea de pe umeri și începe să se bucure de joc.

Cum îi văd pe jucători în vestiar? Nu-i văd prea mult pentru că sunt mereu pe telefoane. Sunt conștienți de tot ce s-a făcut bine pentru a fi competitivi, iar acum, cu cinci meciuri rămase, ne-am asigurat calificarea în Liga Campionilor”, a mai spus Chivu.

Cristi Chivu este pe cale să cucerească „Scudetto” la primul sezon pe banca „nerazzurrilor”, fiind la 12 puncte deasupra campioanei Napoli și la 15 peste rivala AC Milan, cu 5 etape înainte de finalul sezonului, însă cele două contracandidate au un meci mai puțin disputat.

Citește și

