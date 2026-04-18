Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) continuă parcursul bun de la turneul WTA 250 de la Rouen.

Sportiva s-a calificat în semifinalele competiției, după o victorie în două seturi în fața jucătoarei maghiare Anna Bondar (28 de ani, #65 WTA).

Partida a durat aproximativ o oră și 39 de minute, iar sportiva română s-a impus în două seturi, cu 7-6(2), 6-2.

Primul set s-a decis la tie-break, unde Sorana Cîrstea, în cele din urmă să câștige.

Românca a oferit și un moment amuzant în timpul meciului. În tie-break-ul primului set, Cîrstea a părut convinsă că pierduse punctul și s-a oprit pe loc, însă faza a continuat, iar în cele din urmă a luat punctul

În setul al doilea, românca a controlat jocul cu mai multă autoritate și s-a impus fără mari probleme.

În urma acestei victorii, Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului din Franța.

Pentru un loc în finală, românca urma să o întâlnească astăzi pe Veronika Podrez (19 ani, #209 WTA), de la 17:40.

În cealaltă semifinală de la Rouen sunt programate Marta Kostyuk și Tatjana Maria, de la 16:30.

10.730 de euro și-a asigurat deja Sorana Cîrstea după calificarea în semifinale. Dacă va ajunge în finală, suma urca la 19.240 de euro, iar dacă ar câștiga turneul, premiul este de 32.520 de euro

Sorana Cîrstea a anunțat la finalul anului 2025 că va mai fi prezentă un singur sezon în circuitul WTA. Și de atunci are evoluții tot mai bune și urcă loc după loc în ierarhia mondială!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport