Neymar nu va fi la Mondial?! Brazilienii susțin că Ancelotti a luat decizia cu privire la starul lui Santos

Neymar are șanse aproape nule de a mai prinde lotul naționalei Braziliei pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie 2026).

Neymar (34 de ani) s-a întors în 2025 în Brazilia, la Santos, echipa la care s-a lansat în fotbal, în 2009, înainte de a juca pentru Barcelona, PSG și Al-Hilal.

A sperat ca această revenire să-l ajute să prindă lotul pentru Campionatul Mondial. Dar, susțin brazilienii, șansele par să fi dispărut.

Neymar: „Hei, Ancelotti, dar eu?!”

Luna trecută, când Carlo Ancelotti a anunțat grupul de jucători pentru meciurile amicale cu Franța (1-2) și Croația (3-1), ambele disputate în Statele Unite, Neymar a reacționat văzând că selecționerul nu-l convocase.

Neymar a înscris 14 goluri în 33 de meciuri la Santos, după ce s-a întors în Brazilia Foto: Imago

„O să vorbesc acum, pentru că nu pot rămâne tăcut. Evident, sunt supărat și trist”, a comentat starul brazilian pe social media.

Alt mesaj al jucătorului: „Hei, Ancelotti, dar eu?!”.

„Neymar nu intră în planurile lui Ancelotti pentru Mondial”

Veștile sunt și mai rele acum, potrivit presei locale.

Jurnalistul Andre Loffredo, de la televiziunea O Globo, susține că Ancelotti ar fi luat decizia asupra lui Neymar.

Ancelotti, 66 de ani, are 10 meciuri la naționala Braziliei: 5 victorii, două egaluri, 3 înfrângeri Foto: Imago

Loffredo a afirmat că mijlocașul ofensiv paulista nu intră în planurile antrenorului italian pentru CM 2026 și nu va fi chemat de selecționer nici în lotul de 26 de jucători, la turneul final american.

André Loffredo diz que Carlo Ancelotti não pensa em levar Neymar para a Copa do Mundo 2026: "Não passa pela vontade dele".



Neymar a influențat 138 de goluri pentru Brazilia

Neymar este cel mai prolific internațional brazilian din toate timpurile.

În 128 de meciuri (al doilea cel mai selecționat jucător), el a influențat nu mai puțin de 138 de goluri pentru Selecao.

79 de reușite. Golgheterul all-time.

59 de assisturi.

