„Este o mâzgălitură” Giani Kiriță critică dur noua siglă a lui Dinamo: „Ce caută steluța aia acolo?”

Giani Kiriță (49 de ani), fost căpitan al lui Dinamo, a spus că nu este de acord cu noua emblemă a „câinilor”.

Dinamo și-a prezentat luni, 4 mai 2026, noua siglă, care va fi folosită oficial începând cu 1 iulie.

Noua stemă a lui Dinamo păstrează culoarea roșie și are forma literei „D”, în interiorul căreia este inclusă silueta unui câine. Deasupra emblemei apare o stea aurie, care simbolizează cele 18 titluri câștigate de club.

Întrebat dacă îi place noua stemă, Giani Kiriță, fost jucător al lui Dinamo, a răspuns:

„Nu! Mi se pare o mâzgălitură. Nu atrage deloc! Mi se pare o semnătură așa, în glumă! Acolo văd și o steluță, ce caută acolo? Nu are ce să caute acolo.

Eu zic că se poate mai bine. Ar trebui să se gândească, avem destui oameni care se pricep la asta.

Sunt păreri pro și contra, dar mai multe sunt contra”, a declarat Giani Kiriță, conform digisport.ro.

Reacțiile apărute după lansare au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii în privința noii sigle, cerând anularea deciziei.

Fanii vor ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

