„Este o mâzgălitură” Giani Kiriță critică dur noua siglă a lui Dinamo: „Ce caută steluța aia acolo?” +19 foto
Giani Kiriță. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Este o mâzgălitură” Giani Kiriță critică dur noua siglă a lui Dinamo: „Ce caută steluța aia acolo?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 11:40
  • Giani Kiriță (49 de ani), fost căpitan al lui Dinamo, a spus că nu este de acord cu noua emblemă a „câinilor”.
  • Dinamo și-a prezentat luni, 4 mai 2026, noua siglă, care va fi folosită oficial începând cu 1 iulie.

Noua stemă a lui Dinamo păstrează culoarea roșie și are forma literei „D”, în interiorul căreia este inclusă silueta unui câine. Deasupra emblemei apare o stea aurie, care simbolizează cele 18 titluri câștigate de club.

„Cholo” a sărit la bătaie FOTO. Colaborarea de 11 ani și jumătate nu a mai contat! Diego Simeone s-a dus furios spre oficialul lui Arsenal și l-a bruscat
Citește și
„Cholo” a sărit la bătaie FOTO. Colaborarea de 11 ani și jumătate nu a mai contat! Diego Simeone s-a dus furios spre oficialul lui Arsenal și l-a bruscat
Citește mai mult
„Cholo” a sărit la bătaie FOTO. Colaborarea de 11 ani și jumătate nu a mai contat! Diego Simeone s-a dus furios spre oficialul lui Arsenal și l-a bruscat

Giani Kiriță a criticat noua siglă a lui Dinamo: „Mi se pare o mâzgălitură!”

Întrebat dacă îi place noua stemă, Giani Kiriță, fost jucător al lui Dinamo, a răspuns:

„Nu! Mi se pare o mâzgălitură. Nu atrage deloc! Mi se pare o semnătură așa, în glumă! Acolo văd și o steluță, ce caută acolo? Nu are ce să caute acolo.

Eu zic că se poate mai bine. Ar trebui să se gândească, avem destui oameni care se pricep la asta.

Sunt păreri pro și contra, dar mai multe sunt contra”, a declarat Giani Kiriță, conform digisport.ro.

FOTO. Prezentarea noii steme a lui Dinamo

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net
Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
+19 Foto
labels.photo-gallery

Reacțiile apărute după lansare au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii în privința noii sigle, cerând anularea deciziei.

Fanii vor ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

Citește și

„O interpretare excesivă” Kylian Mbappe se apără după  controversa iscată de escapada alături de o actriță: „Nu reflectă realitatea”
Campionate
09:40
„O interpretare excesivă” Kylian Mbappe se apără după controversa iscată de escapada alături de o actriță: „Nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
„O interpretare excesivă” Kylian Mbappe se apără după  controversa iscată de escapada alături de o actriță: „Nu reflectă realitatea”
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
dinamo bucuresti liga 1 Giani Kirita sigla
Știrile zilei din sport
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Special
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Citește mai mult
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Campionate
12:59
Chivu se întâlnește cu Papa Leon Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
Citește mai mult
Chivu se întâlnește cu Papa Leon  Inter merge la Vatican, după ce a câștigat titlul
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Superliga
13:33
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Citește mai mult
„Dacă aud că ați aranjat un meci…” Ce le spunea Ceaușescu jucătorilor Stelei '86. Lider roș-albastru: „Am fost protejați!” + Detalii despre conflictul cu Dinamo
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Campionate
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Citește mai mult
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:32
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
Reacția eroului din 7 mai '86 Reporterii spanioli l-au asaltat pe Duckadam în noaptea în care a apărat 4 penaltyuri: „Trebuie să cred asta”
12:18
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
7 adevăruri incomode Documentar GOLAZO.ro: cum era fotbalul în comunism și cum a devenit Steaua campioana Europei
14:20
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
Se retrage la 30 de ani! A câștigat de 5 ori titlul cu Bayern, dar face un anunț șocant: „Am plâns 10 minute la duș. Nu-mi puteam imagina ceva mai rău”
14:41
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
„Cea mai bună decizie a mea!” Nasser Al-Khelaifi, în extaz după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor: „A revoluționat fotbalul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Top stiri
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Special
09:29
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
Citește mai mult
„Acesta a fost secretul Stelei ‘86” Tudorel Stoica, liderul marii echipe roș-albastre, interviu pentru GOLAZO.ro la 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Superliga
11:31
„Spiritul Stelei aparține tuturor” Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Citește mai mult
„Spiritul Stelei aparține tuturor”  Mesajul FCSB la împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor: „Dincolo de controverse...”
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Liga Campionilor
11:44
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
B365
06.05
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte
Citește mai mult
Iron Maiden, Metallica și Max Korzh închid parcul de la Arena Națională toată luna mai. Se fac pregătiri pentru concerte

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 35 rapid 26 Universitatea Craiova 32 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share