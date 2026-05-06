„Cholo” a sărit la bătaie FOTO. Colaborarea de 11 ani și jumătate nu a mai contat! Diego Simeone s-a dus furios spre oficialul lui Arsenal și l-a bruscat

ARSENAL - ATLETICO 1-0 (2-1 la general). Diego Simeone (56 de ani), antrenorul grupării madrilene, l-a împins pe Andrea Berta (54 de ani), directorul sportiv al echipei londoneze, cu câteva momente înainte de finalul partidei din semifinalele Ligii Campionilor.

„Cholo” și-a pierdut cumpătul! Atletico n-a reușit să marcheze pe Emirates, iar tehnicianul argentinian s-a răzbunat pe un om cu care a lucrat 11 ani și jumătate.

Bukayo Saka a deschis scorul în minutul 44 al partidei de pe Emirates, iar defensiva „tunarilor” a fost de nepătruns.

Repriza secundă a fost prelungită cu 5 minute. Când mai erau doar 5 secunde de jucat, Andrea Berta, directorul sportiv al lui Arsenal, a venit la marginea terenului și a început să gesticuleze, cerându-i arbitrului Daniel Siebert să fluiere finalul partidei.

Furios, Simeone a părăsit spațiul destinat antrenorilor, s-a dus la Berta și l-a împins. Arbitrul de rezervă și membrii staff-urilor celor două echipe au intervenit pentru a-i despărți pe cei doi.

Diego Simeone și Andrea Berta au colaborat la Atletico Madrid din mai 2013 până în ianuarie 2025, perioadă în care italianul a fost membru al departamentului de scouting internațional al clubului și a ocupat funcțiile de director tehnic și director sportiv.

După ce Berta a părăsit gruparea spaniolă, „Cholo” a afirmat, potrivit Daily Mail:

„Îi sunt recunoscător lui Andrea pentru munca depusă alături de noi.

Am avut o relație foarte bună, chiar dacă nu am fost întotdeauna de acord în anumite privințe, așa cum se întâmplă uneori, dar am căutat întotdeauna binele clubului Atletico.

A dat tot ce a putut pentru Atletico, îi mulțumesc pentru perioada petrecută împreună și îi urez toate cele bune”.

6 trofee a cucerit Atletico Madrid în perioada în care Andrea Berta se afla la club: Cupa Spaniei (2013), două titluri în La Liga (2013/14 și 2020/21), Supercupa Spaniei (2014), Europa League (2017/18) și Supercupa Europei (2018)

Diego Simeone și Mikel Arteta au primit cartonașe galbene în prelungirile partidei, cu doar două minute înainte de conflictul dintre tehnicianul lui Atletico și directorul sportiv al celor de la Arsenal.

Arsenal va da în ultimul act peste PSG sau Bayern Munchen. În tur, gruparea franceză s-a impus cu 5-4, pe Parc des Princes.

Marea finală a Ligii Campionilor este programată pe 30 mai la Budapesta, pe Puskas Arena.

