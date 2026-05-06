Ultima etapă din play-off-ul Ligii 1 poate aduce meciuri în care egalul devine rezultatul ideal pentru ambele echipe: una ar lua titlul, cealaltă locul 4, care duce în barajul pentru Conference League.

GOLAZO.ro analizează scenariile posibile și arată cum se poate ajunge ca Rapid - U Craiova sau U Cluj - Dinamo să devină dueluri cu încărcătură strategică.

Finalul play-off-ului din Liga 1 se anunță a fi unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani. Lupta pentru titlu rămâne în prim-plan, însă adevărata complexitate vine din zona calculelor europene.

Candidatele la titlu joacă în ultima etapă cu candidatele la locul 4: Rapid - Craiova și U Cluj - Dinamo

Există șanse reale ca locul 4 să devină o miză importantă, iar ultima etapă să ajungă într-un scenariu în care să avem un meci în care egalul să asigure unei echipe titlul de campioană, iar alteia locul care asigură barajul pentru Conference League.

Concret, ne referim la două posibile meciuri cu încărcătură strategică:

Rapid - Universitatea Craiova și U Cluj - Dinamo.

Craiova, lider cu trei etape rămase de disputat, și U Cluj luptă pentru titlu, iar Dinamo și Rapid pentru locul 4, care, în anumite condiții, poate juca barajul pentru Conference League cu câștigătoarea barajului din play-out, FCSB, FC Botoșani sau Csikszereda.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30** *beneficiază de rotunjire / ** fără licență UEFA *beneficiază de rotunjire / ** fără licență UEFA

Cum se poate ajunge la final cu interese comune

Punctul de plecare este finala Cupei României, programată miercuri, 13 mai 2026, între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. După confruntarea de la Sibiu sunt programate ultimele două etape din play-off-ul Ligii 1.

Indiferent de câștigătoare, faptul că finalistele sunt chiar pe primele două locuri în clasamentului Ligii 1 face ca locurile europene să se redistribuie în lanț, dacă ambele rămân în top 2 la finalul campionatului.

În acel caz s-ar ajunge la următoarea situație:

locul 1 - Champions League

locul 2 - Europa League (preia locul Cupei României)

locul 3 - Conference League

locul 4 - baraj pentru Conference League

Scenariul Rapid - Craiova: cum se poate ajunge la „X convenabil” în Giulești

Pentru ca meciul Rapid - Universitatea Craiova, programat în ultima etapă, să ajungă într-o zonă de interes comun, în care egalul să convină ambelor echipe, ar fi nevoie de o configurație foarte clară după runda a 9-a.

Scenariul ar deveni plauzibil doar dacă, înaintea ultimei etape, s-ar ajunge în următoarea situație:

Rapid București să fie pe locul 4, cu două puncte peste Dinamo;

Universitatea Craiova să se afle pe locul 1, cu două puncte mai mult decât ocupanta locului 2, U Cluj.

Matematic, scenariul este posibil, iar calculele nu țin cont de forma sportivă a echipelor. Pentru ca Universitatea Craiova și Rapid să intre în meciul direct cu două puncte avans față de contracandidatele U Cluj, respectiv Dinamo, este necesar ca în etapele 8 și 9 să se înregistreze următoarele rezultate:

Rapid (4 puncte): egal cu U Cluj, victorie cu FC Argeș

Dinamo (două puncte): egal cu FC Argeș, egal cu CFR

Craiova (1 punct): pierde cu CFR, egal cu U Cluj

U Cluj (două puncte): egal cu Rapid, egal cu Craiova

Clasamentul înaintea ultimei etape ar arăta astfel:

U Craiova - 46 p U Cluj - 44 p CFR Cluj - 44 p Rapid - 36 p Dinamo - 34 p FC Argeș - 31 p

În această situație, atât Craiova, cât și Rapid și-ar atinge scopul și cu o remiză, deoarece în caz de egalitate cu U Cluj, respectiv Dinamo, ambele au avantajul punctelor mai multe realizate în sezonul regulat.

În schimb, la același număr de puncte cu CFR Cluj, U Cluj ar termina pe locul 2, deoarece echipa din Gruia a beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.

Scenariul U Cluj - Dinamo: aceeași logică

Un al doilea scenariu în care ultima etapă poate produce un meci cu miză dublă este U Cluj - Dinamo. Se poate întâmpla ca U Cluj să fie pe primul loc și aproape campioană, la un punct distanță de titlu, iar Dinamo să fie pe locul 4, cu un punct necesar pentru a-și asigura barajul de Conference League.

Această partidă poate ajunge într-o situație în care egalul să convină ambelor echipe doar dacă:

U Cluj va fi pe locul 1, cu 3 puncte peste locul 2, Universitatea Craiova.

Dinamo ocupă poziția a 4-a și va avea tot 3 puncte peste Rapid.

Astfel, un rezultat de egalitate în meciul direct ar putea mulțumi ambele formații, indiferent de deznodământul partidei Rapid - Universitatea Craiova.

O înfrângere ar fi riscantă pentru „Șepcile roșii”, deoarece, în cazul unei victorii a Craiovei în Giulești, la egalitate de puncte titlul ar merge în Bănie.

În același timp, un eșec ar fi problematic și pentru Dinamo, deoarece, dacă Rapid ar câștiga meciul său, la egalitate de puncte giuleștenii ar fi pe locul 4 și ar juca barajul pentru Conference.

Cum se poate ajunge la un „X convenabil” în U Cluj - Dinamo

U Cluj și Dinamo pot ajunge în situația în care ambele să aibă nevoie de un punct în meciul direct pentru a-și atinge obiectivul, astfel:

U Cluj să obțină 6 puncte din meciurile cu Rapid și Craiova

Craiova să piardă atât cu U Cluj, cât și cu CFR Cluj

Dinamo să obțină din partidele cu FC Argeș și CFR Cluj un punct mai mult decât Rapid în jocul cu FC Argeș.

Sunt valabile însă două variante din trei.

Varianta 1: Dinamo - 2 puncte (două egaluri cu FC Argeș și CFR Cluj) / Rapid - 1 punct (egal cu FC Argeș)

Varianta 2: Dinamo - 4 puncte (victorie cu FC Argeș și egal cu CFR Cluj sau invers) / Rapid - 3 puncte (victorie cu FC Argeș)

Astfel, s-ar putea ajunge la acest clasament înaintea ultimei etape:

U Cluj - 48 p U Craiova - 45 p CFR Cluj - 43/ 44 p Dinamo - 36/38 p Rapid - 33/35 p FC Argeș - 30/32 p

O variantă în care Rapid București nu acumulează niciun punct, iar Dinamo București obține doar unul ar putea schimba complet calculele din clasament.

În acest scenariu, dacă „alb-roșiii” nu iau punctul cu CFR Cluj, formația din Gruia ar depăși Craiova pe locul 2, ceea ce ar putea face ca locul 4 să piardă șansa barajului pentru Conference League.

Criteriile de departajare în play-off / play-out

Rotunjirea de puncte. Are câștig de cauză echipa care nu a beneficiat de această facilitate Numărul de puncte de la finalul sezonului regulat Rezultate directe în play-off Golaverajul mai bun din meciurile directe din play-off Numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe din play-off Golaverajul mai bun în toate meciurile jucate în sezonul regulat și play-off / play-out Numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile, adică sezonul regulat plus play-off / play-out Dacă toate criteriile de mai sus nu pot duce la departajarea echipelor, atunci se va disputa un meci de baraj.

Programul ultimelor 3 etape din play-off

Etapa 8

CFR Cluj - U Craiova

U Cluj - Rapid

Dinamo - FC Argeș

Etapa 9

U Craiova - U Cluj

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Etapa 10

Rapid - Craiova

U Cluj - Dinamo

CFR Cluj - FC Argeș

Paradoxul Craiova - Rapid din 1998

În finalul sezonului 1997-1998 s-a consumat unul dintre cele mai stranii episoade din fotbalului românesc. Rapid intra în ultima etapă cu șansa de a câștiga campionatul, dar era obligată să învingă în deplasare pe Universitatea Craiova. Meciul s-a terminat 2-2, iar Steaua a devenit campioană.

E celebra partidă în care oltenii ar fi prins cupele europene dacă, paradoxal, pierdeau contra giuleștenilor, ajutați astfel să devină campioni.

Universitatea Craiova ar fi ajuns în Cupa Cupelor în calitate de finalistă a Cupei României, competiție în care urma să joace chiar cu Rapid.

„Unii își doreau să câștigăm noi, unii își doreau să câștige Steaua, dar până la urmă tot ei au avut de pierdut”, avea să povestească Marius Șumudică.

A rezultat un 2-2 spectaculos, cu două goluri marcate de Ionel Ganea pentru Craiova. Rapid a egalat prin reușitele lui Lupu (penalty) și Șumudică.

În cele din urmă, Rapid a câștigat finala Cupei României, 1-0 cu Craiova, iar oltenii au ratat prezența în cupele europene.

