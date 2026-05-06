„O interpretare excesivă" Kylian Mbappe se apără după controversa iscată de escapada alături de o actriță: „Nu reflectă realitatea"
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 09:40
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 09:59
  • Anturajul lui Kylian Mbappe (27 de ani) a transmis un comunicat după criticile apărute în ultimele zile.
  • Fotbalistul francez a ajuns în centrul unui scandal în Spania, după o escapadă în Italia, unde a fost văzut alături de actrița spaniolă Ester Exposito.
  • Potrivit presei franceze, unii jucători din vestiarul lui Real Madrid ar fi fost deranjați de privilegiile de care ar beneficia atacantul.

Anturajul lui Mbappe, jucător care se recuperează după o accidentare la ischiogambieri, a respins criticile apărute în ultimele zile.

Mbappe este apărat după controversa de la Real Madrid: „Nu reflectă realitatea implicării lui Kylian”

„O parte a criticilor se bazează pe o interpretare excesivă a unor elemente legate de o perioadă de recuperare gestionată strict de club, fără să reflecte realitatea implicării zilnice a lui Kylian și munca sa pentru echipă”, au transmis apropiații fotbalistului, conform marca.com.

Unii suporteri ai madrilenilor consideră că Mbappe își conservă forțele pentru Cupa Mondială. Pe rețelele de socializare circulă o petiție online care îi îndeamnă pe fani să ceară vânzarea lui Mbappe.

„Dacă credeți că este nevoie de o schimbare, nu rămâneți indiferenți: semnați această petiție și apărați ceea ce considerați că este mai bine pentru viitorul clubului”, se arată în textul petiției.

Episodul vine într-un moment delicat pentru Real Madrid. Echipa lui Alvaro Arbeloa se află pe locul 2 în La Liga, cu 77 de puncte, iar Barcelona se apropie de câștigarea titlului. Catalanii au 88 de puncte, cu patru etape înainte de final.

În absența lui Mbappe, Real a învins-o pe Espanyol cu 2-0, datorită „dublei” reușite de Vinicius Junior.

Arbeloa a fost întrebat despre situația francezului și a evitat să îl critice direct.

Fiecare jucător face în timpul liber ceea ce consideră potrivit, nu mă privește. Real Madrid nu s-a construit cu jucători care joacă în costum, ci cu jucători care termină meciul cu tricoul plin de sudoare și noroi, prin efort, sacrificiu și constanță. Suntem un club în care niciun jucător nu a fost, nu este și nu va fi mai mare decât Real Madrid. Alvaro Arbeloa, antrenorul lui Real Madrid

Eder Militao și Thibaut Courtois au fost, la rândul lor, văzuți în străinătate în acest weekend. Nu faptul că Mbappe a plecat în Italia ar fi fost principala problemă în interiorul clubului, ci lipsa de discreție a escapadei, într-un moment dificil pentru Real Madrid, scrie lequipe.fr.

Acesta nu este primul episod de acest fel care îi este reproșat atacantului. În martie, Mbappe a fost văzut la Paris, la cină cu prietenii, în timp ce Real Madrid pierdea un meci de campionat cu Getafe, scor 1-2.

Unii dintre coechipierii lui Mbappe ar considera că atacantul francez beneficiază de anumite privilegii.

Deși randamentul sportiv al francezului rămâne foarte bun, printre motivele de nemulțumire s-ar număra comportamentul lui Mbappe față de un membru al staff-ului, la un antrenament, dar și faptul că ar fi întârziat 40 de minute la o masă organizată de jucători.

Unii jucători de la Real Madrid ar considera că Mbappe este prea individualist, iar acest lucru l-ar fi îndepărtat de vestiar.

41 de goluri
a marcat Mbappe în cele 41 de meciuri jucate în acest sezon

