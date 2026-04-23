Buffon, dezvăluiri după 20 de ani Legendarul portar al Italiei rupe tăcerea despre lovitura cu capul aplicată de Zidane în finala CM 2006: „E vina mea"
Buffon, dezvăluiri după 20 de ani Legendarul portar al Italiei rupe tăcerea despre lovitura cu capul aplicată de Zidane în finala CM 2006: „E vina mea"

Publicat: 23.04.2026, ora 12:59
Actualizat: 23.04.2026, ora 12:59
  • Gianluigi Buffon (48 de ani), legendarul portar al naționalei Italiei, s-a declarat vinovat pentru eliminarea lui Zinedine Zidane (53 de ani) din finala Cupei Mondiale din 2006.
  • Francezul a văzut cartonașul roșu în minutul 110 al partidei cu Italia, după ce l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materazzi (52 de ani).

Pe 9 iunie 2006, la Berlin, Italia câștiga al patrulea titlu de campioană mondială din istorie, după ce învingea Franța, 1-1 și 5-3 la loviturile de departajare.

Meciul a fost marcat de conflictul dintre Zidane și Materazzi, marcatorii golurilor din timpul regulamentar, care nu și-au mai vorbit de la acel moment.

Gianluigi Buffon: „E vina mea”

Într-un amplu interviu acordat pentru publicația engleză The Guardian, legendarul portar al Squadrei Azzurra a rememorat cele întâmplate și a declarat că se simte vinovat pentru cele întâmplate.

Buffon crede că a jucat un rol important în încheierea carierei internaționale a lui Zidane, deoarece a semnalat incidentul.

„E vina mea. Eram la vreo 15 metri distanţă şi am auzit zgomotul surd (al loviturii).

Dacă ar fi lovit pe oricine altcineva, acea persoană ar fi fost la pământ. Arbitrul asistent nu a văzut.

Singurul martor am fost eu. Aşa că m-am repezit spre arbitru şi asistentul său pentru a le atrage atenţia. Materazzi era la pământ. Zidane stătea nemişcat, eu protestam şi meciul a fost întrerupt.

labels.photo-gallery

Pe atunci, asistenţa video (n.r. - VAR) încă nu exista, dar arbitrii s-au dus totuşi să vizioneze imaginile televizate pentru a verifica faza, ceea ce a dus la eliminarea sa directă... Eram sfâşiat şi tulburat de emoţii contrastante.

Ştiam că era ultimul meci al lui Zidane şi că era unul dintre cei mai mari şi mai eleganţi jucători din istoria fotbalului. Îmi părea rău că se termina aşa pentru el”, a declarat Buffon, citat de news.ro.

Marco Materazzi, despre conflictul cu Zinedine Zidane: „Nu vreau tricoul, o prefer pe sora ta”

În 2025, Materazzi a fost prezent la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival. Italianul a fost presat de Wesley Sneijder să dezvăluie ce i-a spus lui Zidane.

„Eu, publicul și jurnaliștii vrem să știm un lucru de la Marco. Știi ce, nu? Ce s-a întâmplat cu Zidane?”, a fost întrebarea olandezului. Italianul a răspuns.

„Nimic. A vrut să-mi dea tricoul lui și i-am spus «Nu, mersi, o prefer pe sora ta». Eu vin din stradă, acolo e ceva normal.

«Eu sunt foarte bun, tu ești foarte bun, îți dau tricoul meu după meci». Nu, haide, suntem pe același stadion, în același meci, aceeași finală, suntem la fel.

La acel moment nu știam (n.r. - dacă Zidane are o soră”), dar da”, a spus Materazzi.

Zinedine are trei frați și o soră pe nume Lila. Ceilalți sunt Nourddine, Majid și Farid. Cel din urmă a murit în 2019, la 54 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

