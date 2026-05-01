Mediatorul Infantino a dat greș Președintele FIFA a încercat să facă „pace" între Israel și Palestina. S-a lăsat cu scandal: „Suferim!"
Gianni Infantino, între reprezentanții din Israel și Palestina. Foto: captură Reddit/soccer
Campionate

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 12:16
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 12:19
  • Gianni Infantino (56 de ani) a încercat să joace un rol de mediator între reprezentanții federațiilor din Israel și Palestina, la ultimul congres al FIFA.

Forul internațional a organizat congresul cu numărul 76, iar președintele a încercat să instaureze o „pace” între oficialii celor două țări, după ce cu puțin timp înaintea evenimentului confirmase că Iranul va participa la CM 2026.

Gianni Infantino: „Haideți să lucrăm împreună pentru a le oferi speranță copiilor”

După discursul fiecăruia dintre reprezentanți, Infantino i-a chemat din nou pe scenă pe cei doi oficiali, Basim Sheikh Suliman, vicepreședintele federației din Israel, respectiv Jibril Rajoub, președintele federației din Palestina.

Oficialul palestinian a respins ferm cererea lui Infantino de a-i strânge mâna reprezentantului din Israel, după care a purtat o scurtă conversație aprinsă cu șeful FIFA, părăsind apoi scena.

Infantino și-a susținut apoi punctul de vedere printr-o invitație a tuturor naționalelor la un turneu U15.

„Permiteți-mi, vă rog, să spun ceva. Permiteți-mi să le mulțumesc celor doi reprezentanți ai Israelului și Palestinei, care au aceleași drepturi, îndatoriri și obligații, care sunt membri ai FIFA.

Vom lucra împreună, haideți să lucrăm împreună pentru a le oferi speranță copiilor, haideți să lucrăm împreună pentru asta.

Avem un turneu frumos pentru categoria sub 15 ani care urmează, la care vom invita toate cele 211 țări să participe, toți copiii lumii, haideți să facem asta pentru ei. Haideți să lucrăm împreună, aveți susținerea mea, aveți sprijinul întregii săli”, a transmis Infantino, potrivit The Athletic.

Gianni Infantino, între cei doi reprezentanți din Palestina și Israel. Foto: capturi video Reddit/soccer

Galerie foto (10 imagini)

+10 Foto
După îndemnul președintelui FIFA, șeful Federației Palestiniene de Fotbal, Jibril Rajoub, a transmis clar către public: „Suferim!”. Ulterior, le-a explicat jurnaliștilor:

„Ceea ce se întâmplă în Palestina este oribil: distrugerea tuturor instalaţiilor sportive din Gaza, uciderea a sute de sportivi palestinieni, a angajaţilor… Este timpul să se facă dreptate.

Persoana care vorbea în numele Israelului nici măcar nu a acordat atenţie tuturor acestor suferinţe, a ceea ce se întâmplă. Am refuzat să-i strâng mâna. Cum aş fi putut să fac o fotografie cu o astfel de persoană?”, a declarat Rajoub, potrivit france24.com.

Israel și Hamas au pus capăt, la final de 2025, unui război care a durat doi ani și care s-a lăsat cu peste 67.000 de decese.

FIFA israel palestina gianni infantino congres fifa
Opinii
Top stiri
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share