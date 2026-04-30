FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”

Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a dezvăluit, joi, decizia în privința participării naționalei Iranului la Campionatul Mondial din 2026.

Va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% peste ce a fost la Doha 2022.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Gianni Infantino: „Iran va participa la CM 2026”

Președintele forului internațional a făcut anunțul important joi, cu o zi înainte de cel de-al 76-lea Congres FIFA.

„Pentru început, vreau să confirm, fără echivoc, că Iranul va participa în mod clar la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino, potrivit lequipe.fr.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Alt scandal uriaș cu Iranul

Mehdi Taj, șeful forului iranian, n-a mai ajuns la Congresul FIFA de la Vancouver. Pe aeroport, ar fi fost insultat de agenții de la imigrări. I s-a refuzat intrarea în Canada și a fost trimis înapoi cu primul avion.

Pe 30 aprilie, Taj ar fi trebuit să asiste la congresul FIFA de la Vancouver, dar nu a reușit să intre pe teritoriul canadian, deși avea viză.

Presa de stat iraniană susține că Taj a fost insultat de agenții canadieni de la imigrări, conform AFP și L’Equipe. Oficialul de la Teheran a acuzat și „o insultă la adresa unuia dintre cele mai onorabile organe ale forțelor armate iraniene”.

Secretarul de stat american: „Nu pot aduce teroriști în țara noastră”

Era vorba de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), considerat „grupare teroristă” din 2024 în Canada. La fel, în SUA. Iar Taj a fost membru IRGC!

Și la el se putea referi secretarul de stat american Marco Rubio în urmă cu o săptămână:

„Nu sunt sportivii sunt problema Iranului. Ci unii dintre ceilalți oameni pe care vor să-i ia aici cu ei. Nu pot aduce teroriști în țara noastră!”.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

