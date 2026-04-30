FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc"
Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 30.04.2026, ora 23:47
Actualizat: 30.04.2026, ora 23:48
  • Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a dezvăluit, joi, decizia în privința participării naționalei Iranului la Campionatul Mondial din 2026.
  • Va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% peste ce a fost la Doha 2022.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Gianni Infantino: „Iran va participa la CM 2026”

Președintele forului internațional a făcut anunțul important joi, cu o zi înainte de cel de-al 76-lea Congres FIFA.

„Pentru început, vreau să confirm, fără echivoc, că Iranul va participa în mod clar la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino, potrivit lequipe.fr.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Alt scandal uriaș cu Iranul

Mehdi Taj, șeful forului iranian, n-a mai ajuns la Congresul FIFA de la Vancouver. Pe aeroport, ar fi fost insultat de agenții de la imigrări. I s-a refuzat intrarea în Canada și a fost trimis înapoi cu primul avion.

Pe 30 aprilie, Taj ar fi trebuit să asiste la congresul FIFA de la Vancouver, dar nu a reușit să intre pe teritoriul canadian, deși avea viză.

Presa de stat iraniană susține că Taj a fost insultat de agenții canadieni de la imigrări, conform AFP și L’Equipe. Oficialul de la Teheran a acuzat și „o insultă la adresa unuia dintre cele mai onorabile organe ale forțelor armate iraniene”.

Secretarul de stat american: „Nu pot aduce teroriști în țara noastră”

Era vorba de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), considerat „grupare teroristă” din 2024 în Canada. La fel, în SUA. Iar Taj a fost membru IRGC!

Și la el se putea referi secretarul de stat american Marco Rubio în urmă cu o săptămână:

„Nu sunt sportivii sunt problema Iranului. Ci unii dintre ceilalți oameni pe care vor să-i ia aici cu ei. Nu pot aduce teroriști în țara noastră!”.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

FIFA SUA iran gianni infantino cm 2026
Top stiri
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Campionate
14:35
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Citește mai mult
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Superliga
12:24
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Citește mai mult
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Superliga
13:50
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Citește mai mult
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
B365
30.04
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Citește mai mult
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share