Rațiu: „I-am dominat!” FOTO. Românul visează la un trofeu european » Decizia care i-a enervat pe jucătorii lui Rayo: „Penalty clar”

Rayo - Strasbourg 1-0. Andrei Rațiu (27 de ani) a vorbit după victoria obținută în manșa tur a semifinalelor Conference League.

Echipa spaniolă a cerut o lovitură de la 11 metri în finalul meciului, însă arbitrul și cei din camera VAR nu au intervenit.

Elevii lui Inigo Perez au făcut un pas spre o finală europeană istorică pentru club, însă vor avea parte de cel puțin 90 de minute dificile în Franța, aspect asupra căruia a atras atenția și fundașul român Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu: „Trebuie să trecem prin iadul din Franța”

„Am abordat această dublă manșă ca pe un total de patru etape. Le-am câștigat pe primele două, însă trebuie să rămânem concentrați pentru următoarele. Am făcut un pas important.

Practic, i-am dominat mult la fazele fixe. Și ei sunt foarte buni, dar am știut să fim prezenți și să neutralizăm atacurile lor când încercau să treacă de linii, iar apoi am încercat să-i prindem descoperiți. Detalii care, din fericire, au fost de partea noastră.

Suporterii au fost incredibili, ne-au primit minunat, au cântat tot timpul, ne-au dat acel suflu și acel impuls. Cred că adversarii, când vin, simt asta. Este foarte special și pentru mine, și pentru colegii mei, pentru că merităm asta după atâta suferință.

Este un vis (n.r - să joace finala), sper să se împlinească, dar mai întâi trebuie să trecem prin iadul din Franța”, a declarat Rațiu după meci, potrivit unionrayo.es.

Cele mai bune momente au fost atunci când Rațiu și Chavarría, jucători-cheie în sistemul lui Rayo, au împins jocul în față și au amenințat jumătatea adversă. Acest lucru s-a întâmplat doar de câteva ori. Publicația El Espanol, despre prestația lui Rațiu

Rayo a cerut penalty în finalul partidei

Spaniolii ar fi putut avea șansa de a-și dubla avantajul, însă arbitrul a trecut cu vederea faultul portarului Penders asupra lui Jorge de Frutos.

„Am rămas singur cu portarul și, când m-am întors, am văzut că m-a călcat intenționat. A încercat să mă calce pe gleznă. Nu știu de ce nu a intervenit VAR-ul. M-am uitat la el și l-am văzut cum duce piciorul. Nu se mai poate face nimic acum.

Nu l-am întrebat pe arbitru pe teren. Nu mi-a spus nimic. Înțeleg că a dictat fault în atac, dar nu reușesc să înțeleg. Pentru mine este un penalty clar”, a declarat Jorge de Frutos, conform marca.com.

Rațiu a comentat și el faza reclamată de colegul său:

„Și eu am văzut un act de agresivitate. A acordat fault în atac. Este decizia arbitrului. E ciudat că VAR nu a intervenit”.

Momentul în care Penders îl calcă pe De Frutos (FOTO: captură Movistar+)

Returul semifinalelor va avea loc joia viitoare, tot de la ora 22:00, iar finala se va juca pe 27 mai, la Leipzig.

