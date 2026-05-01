De ce a lipsit Ianis Hagi Internaționalul român a explicat absența din lotul lui Alanyaspor: „Cu asta m-am confruntat câteva săptămâni”

Ianis Hagi (27 de ani) a dezvăluit motivul pentru care a fost absent din lotul celor de la Alanyaspor la partida precedentă din Super Liga Turciei.

Mijlocașul român s-a confruntat cu o accidentare ușoară la începutul lunii aprilie. A revenit doar pentru o partidă, după care a lipsit din nou din formația pregătită de Joao Pereira.

Ianis Hagi a lipsit din cauza unor disconforturi fizice

După ce a bifat doar 30 de minute în meciul cu Kasimpasa, Ianis Hagi a fost rezervă în partida de Cupă cu Beșiktaș, 0-3, iar apoi nu a fost inclus în lot pentru duelul cu Samsunspor din campionat, pierdut cu 2-3.

Acum, internaționalul român a explicat motivul absenței, printr-un mesaj scurt pe InstaStory.

„Mă bucur să fiu din nou pe teren după câteva săptămâni în care m-am confruntat cu niște disconforturi la nivel fizic. E săptămână cu derby, să începem!”, a transmis Ianis Hagi, alături de o poză de la antrenament.

Ianis Hagi. Foto: captură Instagram

Alanyaspor se pregătește pentru derby-ul cu Antalyaspor, programat duminică, de la ora 20:00, ambele formații aflându-se în zona retrogradării.

Echipa lui Ianis Hagi se află la 5 puncte deasupra liniei roșii, cu 3 etape înainte de final, iar o victorie în derby i-ar putea asigura prezența în prima ligă pentru sezonul viitor.

5 goluri și două pase decisive a reușit Ianis Hagi, în 27 de apariții pentru Alanyaspor, în toate competițiile

