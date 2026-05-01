„Așa a spus Gianni?” Donald Trump a reacționat după ce FIFA a anunțat că Iran va participa la CM 2026 » Ironiile președintelui SUA
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 10:53
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 11:43
  • Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a reacționat după ce Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a transmis, joi, că Iran va participa la Campionatul Mondial.
  • Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va fi găzduit de trei țări: SUA, Mexic și Canada.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA.

Cu toate acestea, Gianni Infantino a anunțat că Iran va participa la CM 2026 și va juca meciurile din grupă în SUA.

FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Donald Trump, despre participarea Iranului la CM 2026: „Sunt de acord”

Deși în luna martie Donald Trump i-a avertizat pe iranieni că ar fi bine să nu se prezinte la turneul final, președintele SUA a declarat acum că este de acord cu decizia luată joi de FIFA.

„Ei bine, dacă așa a spus Gianni, atunci eu sunt de acord. A zis Gianni? Ce figură! Dacă vor câștiga, atunci o să fim îngrijorați. Va trebui să mă gândesc serios la asta (n.r. - râde).

Știți ceva? Lasăți-i să joace! Gianni e grozav, e prietenul meu. A vorbit despre asta (n.r. participarea Iranului), iar eu i-am spus: «Fă cum vrei. Îi poți lăsa să participe. Nu ești nevoit să o faci»”, a declarat Donald Trump, conform reuters.com.

Președintele SUA i-a și ironizat pe cei din naționala Iranului:

Probabil că au o echipă bună. Au? Aveți idee? Ar fi greu de crezut, sincer. Dar până la urmă, cred că cel mai bine e să-i lăsăm să joace, nu? Donald Trump, președinte SUA

Gianni Infantino: „Iran va participa la CM 2026”

Președintele forului internațional a făcut anunțul important joi, cu o zi înainte de cel de-al 76-lea Congres FIFA.

„Pentru început, vreau să confirm, fără echivoc, că Iranul va participa în mod clar la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino, potrivit lequipe.fr.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Liga 2 Steaua, revenire spectaculoasă cu Chindia Târgoviște » Programul complet + clasamentul actualizat
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Mondialul din cabină și astronauții

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
