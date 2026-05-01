„Așa a spus Gianni?” Donald Trump a reacționat după ce FIFA a anunțat că Iran va participa la CM 2026 » Ironiile președintelui SUA

Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a reacționat după ce Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, a transmis, joi, că Iran va participa la Campionatul Mondial.

a transmis, joi, că Iran va participa la Campionatul Mondial. Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va fi găzduit de trei țări: SUA, Mexic și Canada.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA.

Cu toate acestea, Gianni Infantino a anunțat că Iran va participa la CM 2026 și va juca meciurile din grupă în SUA.

Donald Trump, despre participarea Iranului la CM 2026: „Sunt de acord”

Deși în luna martie Donald Trump i-a avertizat pe iranieni că ar fi bine să nu se prezinte la turneul final, președintele SUA a declarat acum că este de acord cu decizia luată joi de FIFA.

„Ei bine, dacă așa a spus Gianni, atunci eu sunt de acord. A zis Gianni? Ce figură! Dacă vor câștiga, atunci o să fim îngrijorați. Va trebui să mă gândesc serios la asta (n.r. - râde).

Știți ceva? Lasăți-i să joace! Gianni e grozav, e prietenul meu. A vorbit despre asta (n.r. participarea Iranului), iar eu i-am spus: «Fă cum vrei. Îi poți lăsa să participe. Nu ești nevoit să o faci»”, a declarat Donald Trump, conform reuters.com.

Președintele SUA i-a și ironizat pe cei din naționala Iranului:

Probabil că au o echipă bună. Au? Aveți idee? Ar fi greu de crezut, sincer. Dar până la urmă, cred că cel mai bine e să-i lăsăm să joace, nu? Donald Trump, președinte SUA

Gianni Infantino: „Iran va participa la CM 2026”

Președintele forului internațional a făcut anunțul important joi, cu o zi înainte de cel de-al 76-lea Congres FIFA.

„Pentru început, vreau să confirm, fără echivoc, că Iranul va participa în mod clar la Cupa Mondială FIFA 2026. Și, bineînțeles, Iranul va juca în Statele Unite”, a declarat Infantino, potrivit lequipe.fr.

Iran s-a calificat la Campionatul Mondial pentru a patra oară consecutiv și va juca toate meciurile din grupă în SUA, după ce FIFA a refuzat cererea federației de a muta meciurile echipei din Statele Unite în Mexic.

Noua Zeelandă, Belgia și Egipt vor fi adversarele pe care naționala asiatică le va înfrunta în faza grupelor de la turneul final, care va începe pe 11 iunie.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

