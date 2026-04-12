FIFA a refuzat cererea naționalei Iranului de a muta meciurile de la CM 2026 din Statele Unite în Mexic.

Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

La tragerea la sorți de pe 5 decembrie 2025, Iran a fost repartizată în grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. S-a stabilit ca toate partidele să se dispute în SUA.

După tensiunile politice și conflictele cu SUA și Israel, federația din Iran a transmis că poartă negocieri cu FIFA pentru mutarea partidelor de la Mondial în Mexic, una dintre celelalte țări gazdă.

Totuși, forul mondial a respins această solicitare și nu a fost de acord cu relocarea partidelor. Anunțul a fost făcut de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum.

„FIFA a decis, în cele din urmă, că meciurile nu pot fi mutate din locațiile lor inițiale” , a declarat Claudia Sheinbaum în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri, informează sports.yahoo.com.

Gianni Infantino: „Vrem ca Iran să joace la Cupa Mondială”

Într-un interviu acordat Univision, Infantino a anunțat că FIFA va face tot posibilul ca Iran să participe la Cupa Mondială, deoarece și-a câștigat acest merit pe plan sportiv.

„Știm că situația este una foarte complicată, dar lucrăm la asta.

Vom face tot posibilul ca Iranul să participe la acest Campionat Mondial în cele mai bune condiții.

Iranul își reprezintă poporul, atât pe cei care trăiesc în Iran, cât și pe cei care trăiesc în afara țării.

S-au calificat la acest Campionat Mondial pe merit sportiv. A fost o echipă care s-a calificat foarte devreme.

Este o țară cu tradiție în fotbal. Vrem ca ea să joace. Va juca la Cupa Mondială.

Nu există planul B, C sau D. Este planul A”, a declarat Gianni Infantino într-un interviu acordat postului de televiziune mexican N+ Univision.

În urmă cu o lună, președintele SUA, Donald Trump, afirma că participarea Iranului la CM 2026 în SUA ar putea reprezenta un pericol pentru „viața și siguranța” reprezentanților naționalei, la scurt timp după ce țara din Orient anunțase că nu va participa la turneul final.

