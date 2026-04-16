Wesley Sneijder. Foto: IMAGO
„E pur și simplu stupid” Fost mare jucător de la Real Madrid, opinie contracurent după eliminarea din Ligă: „De ce sunt supărați pe arbitru?”

Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 15:00
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 15:02
  • Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4). Wesley Sneijder (41 de ani) a făcut o analiză a partidei de pe Allianz Arena și l-a criticat dur pe Eduardo Camavinga, pentru modul prin care și-a lăsat echipa în inferioritate.

Eliminarea lui Camavinga a venit aproape de finalul jocului, când francezul a văzut al doilea galben pentru că a întârziat reluarea jocului, moment care a schimbat radical soarta partidei.

Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate
Citește și
Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate
Citește mai mult
Revolta piticilor uimește Europa U Cluj, posibilă campioană în România, se înscrie în trendul surprinzător al acestui sezon în multe dintre campionate

Wesley Sneijder: „Ar trebui să vorbească cu Camavinga, nu cu arbitrul”

Deși atât antrenorul Alvaro Arbeloa, cât și foști arbitri spanioli au contestat decizia „centralului” Slavko Vincic, fostul internațional olandez s-a poziționat de partea slovenului.

„Nu înțeleg un lucru. De ce jucătorii (n.r. - de la Real Madrid) sunt acum supărați pe arbitru? Adică ai făcut asta (n.r. - Camavinga) având un cartonaș galben în buzunar...

Ar trebui să mergeți cu toții la vestiar și să vorbiți cu el despre asta. Nu cu arbitrul. Ce ar fi trebuit să facă atunci?

De asemenea, i-a arătat și că a fost a doua oară când face asta (n.r. - întârzie reluarea jocului). La acest nivel, pur și simplu, e stupid să faci asta”, a spus Wesley Sneijder la Ziggo Sport, potrivit vi.nl.

66 de meciuri
a bifat Wesley Sneijder pentru Real Madrid, în care a reușit 11 goluri și 12 pase decisive

Odată cu meciurile de miercuri a fost stabilit „careul de ași” al Ligii Campionilor. Bayern va înfrunta campioana PSG în semifinale, în timp ce Arsenal va lupta contra celor de la Atletico Madrid.

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

  • Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026 
  • Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer
Nationala
14:03
Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer
Citește mai mult
Părăsește FRF după 22 de ani Cel mai longeviv antrenor, dat afară de Gică Hagi! Ce schimbări mai face noul selecționer
Comisia nu l-a iertat pe Dani Coman Suspendare drastică și amendă pentru președintele de la FC Argeș
Superliga
13:07
Comisia nu l-a iertat pe Dani Coman Suspendare drastică și amendă pentru președintele de la FC Argeș
Citește mai mult
Comisia nu l-a iertat pe Dani Coman Suspendare drastică și amendă pentru președintele de la FC Argeș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
