„E pur și simplu stupid” Fost mare jucător de la Real Madrid, opinie contracurent după eliminarea din Ligă: „De ce sunt supărați pe arbitru?”

Bayern - Real Madrid 4-3 (6-4). Wesley Sneijder (41 de ani) a făcut o analiză a partidei de pe Allianz Arena și l-a criticat dur pe Eduardo Camavinga, pentru modul prin care și-a lăsat echipa în inferioritate.

Eliminarea lui Camavinga a venit aproape de finalul jocului, când francezul a văzut al doilea galben pentru că a întârziat reluarea jocului, moment care a schimbat radical soarta partidei.

Wesley Sneijder: „Ar trebui să vorbească cu Camavinga, nu cu arbitrul”

Deși atât antrenorul Alvaro Arbeloa, cât și foști arbitri spanioli au contestat decizia „centralului” Slavko Vincic, fostul internațional olandez s-a poziționat de partea slovenului.

„Nu înțeleg un lucru. De ce jucătorii (n.r. - de la Real Madrid) sunt acum supărați pe arbitru? Adică ai făcut asta (n.r. - Camavinga) având un cartonaș galben în buzunar...

Ar trebui să mergeți cu toții la vestiar și să vorbiți cu el despre asta. Nu cu arbitrul. Ce ar fi trebuit să facă atunci?

De asemenea, i-a arătat și că a fost a doua oară când face asta (n.r. - întârzie reluarea jocului). La acest nivel, pur și simplu, e stupid să faci asta”, a spus Wesley Sneijder la Ziggo Sport, potrivit vi.nl.

66 de meciuri a bifat Wesley Sneijder pentru Real Madrid, în care a reușit 11 goluri și 12 pase decisive

Odată cu meciurile de miercuri a fost stabilit „careul de ași” al Ligii Campionilor. Bayern va înfrunta campioana PSG în semifinale, în timp ce Arsenal va lupta contra celor de la Atletico Madrid.

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

