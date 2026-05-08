Victor Pițurcă la 70 de ani Ce evită complet să consume pentru a fi în formă: „Fac 2-3 ore de sport pe zi”

Victor Pițurcă, fost mare jucător al Stelei și ex-selecționer al României, a împlinit, vineri, vârsta de 70 de ani și a explicat cum reușește să se mențină în formă.

Victor Pițurcă a fost prezent joi seară în Ghencea, la evenimentul special în care s-a sărbătorit împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, pe 7 mai 1986, împotriva Barcelonei.

Victor Pițurcă evită alcoolul: „Nu fac nimic în afară de faptul că fac sport”

„Nu fac nimic în afară de faptul că fac sport, mănânc echilibrat, nu le am cu băuturile alcoolice.

(n.r. – Mai faceți abdomene?) Făceam multe abdomene când eram cu echipa, acum nu mai fac atâtea, dar, în general, fac 2-3 ore de sport pe zi”, a declarat Victor Pițurcă, conform prosport.ro.

Victor Pițurcă a fost selecționerul României în trei perioade distincte (1998 - 1999, 2004 - 2009 și 2011-2014).

Prima dată în 1998-1999, în campania pentru Euro 2000, când ne-am calificat la turneul final, România câștigând o grupă foarte grea, cu Portugalia, Ungaria, Slovacia, Azerbaidjan și Liechenstein

A doua oară între 2004 și 2009, în care a mai reușit o calificare, tot la Euro (2008), tot după ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Olanda, Bulgaria, Slovenia, Albania, Belarus, Luxemburg

A treia și ultima oară a fost între 2011 și 2014, când a ajuns până la barajul pentru Mondialul din 2014, pierdut în fața Greciei, dar a contribuit la calificarea pentru Euro 2016

Pițurcă nu a mai antrenat de mai bine de 6 ani, ultima echipă pe care a condus-o fiind Universitatea Craiova, în prima parte a sezonului 2019-2020.

FOTO. Steaua 86 a sărbătorit aniversarea de 40 de ani in Ghencea

Victor Pițurcă: „Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta”

Golgheter pentru Steaua, cu 5 goluri marcate în campania în care roș-albaștrii au obținut cea mai mare performanță din istoria României, Pițurcă a dezvăluit ieri că secretul succesului „militarilor” a constat în jocul rapid și pressingul agresiv.

„Știi care e problema? Noi nici acum nu realizăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta.

Am mai spus: o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar, că totuși nu existau euro în cont, să reușească aceste performanțe.

Adică n-a fost numai o performanță, n-a fost numai câștigarea Cupei Campionilor, a fost câștigarea Supercupei Europei, a fost încă o finală, încă o semifinală, deci am dominat, în 4 ani de zile, Europa. Am fost acolo, în primele echipe.

Steaua beneficia de jucători super, genii, dar era o echipă în care absolut toți jucătorii, pe lângă faptul că erau valoroși, erau foarte inteligenți.

Iar coordonarea dintre noi, jocul dintr-o atingere, două atingeri, a făcut să ajungem acolo și să obținem această performanță .

Doamne, a inventat Guardiola pressingul, nu? Pressingul l-a inventat Steaua București și l-au inventat jucătorii. Noi, de ce? Când aveam nevoie neapărat de victorie, mai ales acasă, în fața propriilor suporteri, și intram cu acea agresivitate, răutate, în care ne-am făcut jucători și armată...

Uite, în povestea lui Loți Boloni, că el știți că a plecat la Racing Jet, în Belgia, și acolo s-a întâlnit cu un jucător de la Anderlecht.

I-a zis: «Doamne, nu se poate, voi erați drogați atunci!». Loți le-a spus: «Băi, noi, în România, nu știm ce e ăla drog. Nu erau droguri la noi. Noi mâncam cașcaval pane cu ceapă și cu roșii, ciorbițe de văcuță», ce mâncam noi în acea perioadă.

Deci, pe scurt, o echipă valoroasă. O echipă foarte bună. Văd pe diferite canale că, vezi doamne, dacă ar juca Steaua astăzi cu nu știu ce echipă din Anglia, probabil poate te-ar bate. Numai că noi suntem campionii Europei. Asta-i diferența!”, a declarat Victor Pițurcă.

