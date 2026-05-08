Rayo, felicitată de extrema dreaptă Reacție după calificarea echipei lui Rațiu în finala Conference League + Data trecută, suporterii  au spălat stadionul în urma politicienilor
Rayo Vallecano - VOX FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Rayo, felicitată de extrema dreaptă Reacție după calificarea echipei lui Rațiu în finala Conference League + Data trecută, suporterii au spălat stadionul în urma politicienilor

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 21:12
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 21:17
  • Partidul spaniol de extremă dreaptă VOX a felicitat-o pe Rayo Vallecano, după ce echipa la care evoluează Andrei Rațiu (27 de ani) s-a calificat în finala Conference League.

După acest mesaj, pe rețele au revenit în atenție imagini din urmă cu cinci ani, atunci când reprezentanții partidului au fost la meci pe stadionul Vallecas. Suporterii lui Rayo au avut o reacție vehementă, împotriva asocierii clubului cu partidul VOX.

„Aer proaspăt” Lautaro Martinez, recunoscător pentru implicarea lui Chivu la Inter: „Asta ne-a dat încredere”
Citește și
„Aer proaspăt” Lautaro Martinez, recunoscător pentru implicarea lui Chivu la Inter: „Asta ne-a dat încredere”
Citește mai mult
„Aer proaspăt” Lautaro Martinez, recunoscător pentru implicarea lui Chivu la Inter: „Asta ne-a dat încredere”

Partidul VOX le-a transmis felicitări celor de la Rayo

După accederea lui Rayo în finală, ca urmare a victoriei cu Strasbourg, scor 1-0 (2-0 la general), partidul de extremă dreapta din Spania a transmis public felicitări grupării madrilene.

„Felicitări lui Rayo Vallecano pentru atingerea celei mai mari performanțe din istoria sa… de până acum.

Ne bucurăm de succesul unui club de cartier, umil, muncitor și reprezentativ pentru orașul nostru, Madrid”, a transmis partidul VOX pe X.

În urmă cu cinci ani, atunci când reprezentanții partidului VOX au asistat la un meci pe stadionul din Vallecas, suporterii au avut o reacție vehementă.

Ultrașii lui Rayo au spălat simbolic porțile stadionului din Madrid și scaunele unde au stat politicienii și s-au opus asocierii clubului cu gruparea pe care au acuzat-o de fascism și nazism.

„Vallecas nu este un loc pentru fasciști sau idioți utili”, „Aici sunt antifasciștii” sau „Fără naziști” sunt doar câteva dintre scandările care s-au auzit la acel moment.

Rayo Vallecano este un club care și-a arătat de-a lungul timpului opoziția față de manifestările de extremă dreaptă. De asemenea, formația madrilenă și fanii ei și-au manifestat vizibil susținerea față de poporul palestinian în perioada recentă.

Un exemplu s-a petrecut chiar la partida tur a semifinalei cu Strasbourg, atunci când jucătorii au adus pe gazon steagul Palestinei, în momentul în care sărbătoreau victoria.

Ilias Akhomach, marocanul care joacă pe postul de extrema dreaptă la Rayo, a fost cel care a adus steagul pe gazon, iar apoi l-a fluturat. Atât jucătorii, cât și suporterii, au strigat în cor „Free Palestine” (n.r. Palestina Liberă).

Citește și

Pantea vs. Alhassan   Provocări la antrenamentul lui FCSB: „Arbitru a fost Dawa” » Au luat drept „exemplu” situația de la Real Madrid😆
Superliga
20:57
Pantea vs. Alhassan Provocări la antrenamentul lui FCSB: „Arbitru a fost Dawa” » Au luat drept „exemplu” situația de la Real Madrid😆
Citește mai mult
Pantea vs. Alhassan   Provocări la antrenamentul lui FCSB: „Arbitru a fost Dawa” » Au luat drept „exemplu” situația de la Real Madrid😆
Transfer important la Dinamo   „Dulăii” au anunțat venirea la echipă a unui jucător care a evoluat 9 ani la Porto
Handbal
20:26
Transfer important la Dinamo „Dulăii” au anunțat venirea la echipă a unui jucător care a evoluat 9 ani la Porto
Citește mai mult
Transfer important la Dinamo   „Dulăii” au anunțat venirea la echipă a unui jucător care a evoluat 9 ani la Porto

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
spania suporteri Rayo Vallecano vox
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share