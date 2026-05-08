Rayo, felicitată de extrema dreaptă Reacție după calificarea echipei lui Rațiu în finala Conference League + Data trecută, suporterii  au spălat stadionul în urma politicienilor

Partidul spaniol de extremă dreaptă VOX a felicitat-o pe Rayo Vallecano, după ce echipa la care evoluează Andrei Rațiu (27 de ani) s-a calificat în finala Conference League.

După acest mesaj, pe rețele au revenit în atenție imagini din urmă cu cinci ani, atunci când reprezentanții partidului au fost la meci pe stadionul Vallecas. Suporterii lui Rayo au avut o reacție vehementă, împotriva asocierii clubului cu partidul VOX.

Partidul VOX le-a transmis felicitări celor de la Rayo

După accederea lui Rayo în finală, ca urmare a victoriei cu Strasbourg, scor 1-0 (2-0 la general), partidul de extremă dreapta din Spania a transmis public felicitări grupării madrilene.

„Felicitări lui Rayo Vallecano pentru atingerea celei mai mari performanțe din istoria sa… de până acum.

Ne bucurăm de succesul unui club de cartier, umil, muncitor și reprezentativ pentru orașul nostru, Madrid”, a transmis partidul VOX pe X.

Enhorabuena al @RayoVallecano por conseguir el mayor hito de su historia… hasta el momento.



Felices ante los triunfos de un club de barrio, humilde, trabajador y representante de nuestra ciudad, Madrid. pic.twitter.com/TOcHB9SnhK — Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid (@VOX_AytoMadrid) May 7, 2026

În urmă cu cinci ani, atunci când reprezentanții partidului VOX au asistat la un meci pe stadionul din Vallecas, suporterii au avut o reacție vehementă.

Ultrașii lui Rayo au spălat simbolic porțile stadionului din Madrid și scaunele unde au stat politicienii și s-au opus asocierii clubului cu gruparea pe care au acuzat-o de fascism și nazism.

„Vallecas nu este un loc pentru fasciști sau idioți utili”, „Aici sunt antifasciștii” sau „Fără naziști” sunt doar câteva dintre scandările care s-au auzit la acel moment.

Rayo Vallecano este un club care și-a arătat de-a lungul timpului opoziția față de manifestările de extremă dreaptă. De asemenea, formația madrilenă și fanii ei și-au manifestat vizibil susținerea față de poporul palestinian în perioada recentă.

Un exemplu s-a petrecut chiar la partida tur a semifinalei cu Strasbourg, atunci când jucătorii au adus pe gazon steagul Palestinei, în momentul în care sărbătoreau victoria.

Tonight, Rayo Vallecano took a historic step securing a 1–0 win in the first leg of their Conference League semifinal and moving to the brink of a first-ever European final.



After the match, the players dedicated the victory to the people of Palestine. pic.twitter.com/fik4FiNsLU — Leyla Hamed (@leylahamed) May 1, 2026

Ilias Akhomach, marocanul care joacă pe postul de extrema dreaptă la Rayo, a fost cel care a adus steagul pe gazon, iar apoi l-a fluturat. Atât jucătorii, cât și suporterii, au strigat în cor „Free Palestine” (n.r. Palestina Liberă).

