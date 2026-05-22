Thomas Tuchel/ Foto: IMAGO
Cutremur în Anglia Lotul naționalei pentru CM 2026 a fost anunțat oficial. Patru staruri n-au prins loc!

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 13:53
  • Thomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, a anunțat lotul pe care se va baza la Campionatul Mondial.
  • Jucători precum Trent Alexandrer-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer sau Phil Foden au fost lăsați acasă.

Anglia, care a câștigat o singură dată Campionatul Mondial, în anul 1966, face parte din grupa L alături de Croația, Ghana și Panama.

Alexandrer-Arnold, Foden, Palmer și Maguire n-au prins lotul pentru Mondial

Thomas Tuchel a făcut publică lista de 26 de jucători, de unde lipsesc nume grele precum Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Cole Palmer sau Phil Foden.

Pe lista absenților se mai află și Levi Colwill, Fikayo Tomori, Luke Shaw, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White și Dominic Solanke.

Lotul Angliei pentru CM 2026

  • Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
  • Fundași: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
  • Mijlocașii: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) Eberechi Eze (Arsenal)
  • Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)

Harry Maguire, uimit că nu a prins lotul pentru Mondial

Joi, lotul Angliei apăruse pe internet înainte ca Tuchel să facă anunțul oficial.

În momentul în care a văzut că nu va rata prezența la Mondial, Harry Maguire a postat un mesaj pe pagina sa oficială:

„Eram încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și distrus de această decizie.

Nimic nu mi-a plăcut mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor.

Le urez jucătorilor tot binele din lume în această vară”.

