„Banii adevărați îi faci afară” Gică Popescu, discurs dur despre fotbalul românesc: „Nu ne putem permite astfel de aroganțe”

Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul, este de părere că echipele din România nu pot concura cu cele din străinătate în ceea ce privește salariile jucătorilor.

Fostul component al „Generației de Aur” susține că fotbalul românesc ar trebui să devină o rampă de lansare pentru jucătorii care visează să evolueze la o echipă mare din Europa pentru a fi remunerați conform dorințelor lor.

Gică Popescu: „Banii adevărați îi faci în străinătate”

„Noi întotdeauna suntem foarte strâmtorați cu partea financiară. Oricât ne-am dori să luăm un jucător sau altul, întotdeauna ne lovim de această greutate a noastră de a plăti anumiți jucători care probabil că, dacă se duc în altă parte, câștigă mai bine.

La noi, jucătorii vin la condiții extraordinare, salariile le au plătite la timp. În special pentru tineri, poate să fie o rampă de lansare pentru a pleca în străinătate și să câștige bani.

Pentru că indiferent unde ai juca în România, că ești la FCSB, că ești la Farul, că ești la Hermannstadt, banii nu-i faci în România. Banii adevărați îi faci în străinătate.

Aici doar trebuie să joci foarte bine și să intri în vizorul echipelor de afară care pot să-ți plătească sume importante, care într-adevăr să-ți facă viața mai ușoară, după fotbal. Acesta trebuie să fie obiectivul jucătorilor care joacă în România.

Probabil că FCSB plătește mult mai bine, undeva aproape de ceea ce se plătește la echipele mici din străinătate.

(n.r. aproximativ 30-40.000 de euro este cel mai mare salariu la FCSB) Păi, 30-40.000 de euro este un salariu de Belgia sau Olanda, la echipele de mijloc, dar noi nu ne putem permite să facem, cu ghilimele, astfel de aroganțe. Nu avem de unde”, a declarat Gică Popescu, potrivit prosport.ro.

Gică Popescu: „E delicat să ai deficit, credeți-mă !”

„Baciul” a vorbit și despre problemele financiare cu care se confruntă Farul, în condițiile în care anual înregistrează un deficit bugetar.

„Și noi ne-am dori să plătim jucătorii cu sume importante, dar încercăm să ne întindem cât ne ține plapuma, pentru că nu vrem să intrăm în incapacitate de plată sau alte chestiuni.

E delicat să ai deficit, credeți-mă! Noi, în fiecare an, de când sunt eu președinte la Farul, am avut deficit bugetar și nu te culci foarte bine seara, când pui capul pe pernă, știind că ai deficit bugetar.

De aceea, trebuie să fim echilibrați și cumpătați”, a concluzionat Gică Popescu.

