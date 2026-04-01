„Iar ne-am făcut de râs" Andrei Rațiu, dezamăgit după un alt eșec al României: „Ce s-a întâmplat cu nea Mircea nu e o scuză"
„Iar ne-am făcut de râs" Andrei Rațiu, dezamăgit după un alt eșec al României: „Ce s-a întâmplat cu nea Mircea nu e o scuză"

alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 00:27
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 00:27
  • Slovacia - România 2-0. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta al echipei naționale, a oferit o primă reacție după eșecul de la Bratislava.

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a șaptea oară consecutiv, România a pierdut și amicalul cu Slovacia, scor 0-2.

Slovacia - România 2-0. Andrei Rațiu: „Iar ne-am făcut de râs”

Andrei Rațiu s-a declarat dezamăgit de jocul echipei naționale.

„Nu eram într-o stare prea bună niciunul, mai ales după ce s-a întâmplat cu nea Mircea. Îi dorim foarte multă sănătate și să se facă bine cât mai repede.

Dar bine, nu e o scuză, pentru că iar ne-am făcut de râs ca data trecută (n.r. - în meciul cu Turcia). Nu avem ce zice. Să vedem în vară cum facem să ne reglăm”, a declarat Andrei Rațiu la Antena 1.

Întrebat despre toate comentariile de după meciul cu Turcia, în care a fost evidențiat ca vinovat pentru golul marcat de Ferdi Kadioglu, Rațiu a răspuns:

„Da, sunt responsabil de acea fază, dar dacă lumea crede că am pierdut meciul după acea fază, e foarte greșit.

Așa că mă simt vinovat din cauza fazei, dar n-am făcut un meci bun, ca să putem să câștiga”.

Printre cei care l-au taxat pe fundașul lui Rayo Vallecano se numără Mihai Stoica, oficial de la FCSB, antrenorul Marius Șumudică și selecționerul Mircea Lucescu.

Andrei Rațiu: „Sper să avem o altă imagine”

Întrebat ce urmează pentru naționala României, Andrei Rațiu a răspuns:

„Să mergem la cluburi, să ne limpezim, să venim în vară cu două amicale (n.r. Georgia și încă un adversar care nu e încă stabilit). Sper să avem atitudine și o altă imagine”.

Întrebat despre posibilitate ca Gheorghe Hagi să devină noul selecționer al României, fundașul a răspuns:

„Nu știu cine o să vină, o să fim alături de el. În primul rând, să venim cu altă atitudine, să avem o altă imagine, să putem să facem ceva la meciuri, pentru că ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren”.

