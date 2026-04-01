„Am suferit" Ionel Gane, după înfrângerea din Slovacia: „Nu au fost ușoare aceste zile"
alt-text Publicat: 01.04.2026, ora 00:29
alt-text Actualizat: 01.04.2026, ora 00:29
  • SLOVACIA - ROMÂNIA 2-0. Ionel Gane (54 de ani), antrenorul care a stat pe bancă la partida de la Bratislava, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) a fost internat, a vorbit despre cele întâmplate în această seară.

Ionel „Jerry” Gane a vorbit despre ce s-a întâmplat la partida cu Slovacia, declarând că evenimentele din ultimele zile și-au pus amprenta asupra evoluției jucătorilor.

SLOVACIA - ROMÂNIA. Ionel Gane: „Am suferit la nivel mental”

„Rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. S-a văzut că am intrat timorați, am suferit la nivel mental, dar e adevărat că pe ambele începuturi de repriză am primit gol.

În prima parte, ei au dominat, s-a văzut că nu am avut control, iar în a doua repriză am început din nou slab. Cu toate acestea, cred că am avut o dinamică bună, ne-am creat și câteva situații de a marca, dar nu am reușit.

Nu au fost ușoare aceste zile. Ratarea calificării, plus ce s-a întâmplat cu nea Mircea au zdruncinat moralul băieților. Nu știu ce va urma, nu vreau să fac o analiză individuală sau de echipă”, a declarat Ionel Gane la Antena 1.

Conducerea Federației va avea timp să analizeze ce se va întâmpla cu echipa în viitorul apropiat. În iunie sunt programate două meciuri amicale și cu siguranță vor reprezenta un prim pas pentru ce va urma. Ionel Gane

