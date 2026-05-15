„Nu mai țin cont de viața mea” Gigi Becali, moment sensibil: „Plâng

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a rememorat cu emoție povestea bunicii sale, care a trăit până la 97 de ani.

Cunoscut pentru ieșirile sale, adesea impulsive și controversate atunci când vine vorba despre echipa pe care o conduce, Gigi Becali a arătat că are și o latură sensibilă, rar expusă în spațiul public.

Gigi Becali, moment sensibil: „Nu mai țin cont de viața mea”

Patronul celor de la FCSB a mărturisit că îl macină un dor imens de bunica sa, încât ar renunța la orice pentru a o mai putea vedea o dată.

„Cel mai mare dor îmi este de bunica mea. Câteodată stau în biserică în genunchi și-mi aduc aminte de ea.

Câteodată așa îmi este dor de ea, încât aș muri pe loc ca să pot s-o văd. Atât de dor îmi e de ea. Nu mai țin cont de viața mea, atât de mare e dorul față de bunica mea.

Vreau s-o văd pe ea! Plâng pentru ea că vreau s-o văd. Nimeni nu m-a iubit niciodată așa cum o făcea ea. Ea iubea cât toată lumea la un loc, cât mamă, tată și surori. Nimic nu se compara cu iubirea ei. Mă diviniza”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali: „Când puneam eu mâna pe ea își revenea”

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că bunica lui s-a confruntat cu o boală gravă în ultimii 25 de ani de viață. Becali este convins că dragostea pentru el a ținut-o mai mult în viață decât s-ar fi așteptat.

„A trăit 97 de ani și de pe la 70 de ani tot spunea că o să moară, că e bolnavă.

Când puneam eu mâna pe ea și îi făceam masaj la ceafă și la spate, își revenea. Apoi spunea «Mi-a făcut masaj băiatul meu și m-a scăpat de la moarte».

Eu nu înțelegeam atunci, dar ideea e că dragostea era atât de mare încât întorcea moartea. Eu când îi făceam masaj plângeam, pentru că mi-e frică să nu moară.

Bunica mea întoarcea moartea doar pentru mine, ca să nu sufăr eu pentru ea. Dragostea întoarce moartea. Este cea mai puternică!”, a concluzionat Becali.

