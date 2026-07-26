„Ăsta e jocul care îmi place mie” Patronul FCSB, impresionat de puștii echipei în partida cu Csikszereda: „El trebuie luat în vedere neapărat”

Csikszereda - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o scurtă analiză după victoria esențială din etapa #2 a Ligii 1.

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Într-o partidă în care mai mulți jucători au fost menajați pentru returul cu FK Auda, programat joia viitoare, tinerii titularizați l-au impresionat pe patronul de la FCSB, în frunte cu Ricardo Pădurariu.

Csikszereda - FCSB 0-2 . Gigi Becali: „Ăsta e jocul care îmi place mie”

„Au gestionat bine, fără emoții, deși am avut 4 jucători tineri. Ăsta e jocul care îmi place mie. Adică pase din prima.

Mi-a plăcut jocul în prima repriză, adică posesia pe care au avut-o copiii. Pădurariu ăla trebuie neapărat luat în vedere pentru a juca titular la prima echipă și chiar și în cupele europene.

Vorbeam și cu MM, că se apară mult mai bine Pădurariu. Și are și tupeu. Radunovic e mai bun ca mijlocaș central, organizează mai bine jocul, nu dă emoții.

Erau prea slabi (n.r. - cei de la Csikszereda), nu sunt pregătiți deloc, parcă nu sunt fotbaliști, nu aleargă deloc. Am început noi tare pentru că ei stăteau pe teren, iar noi am făcut ce am vrut.

Radunovic a organizat bine jocul, fundașii centrali… Am avut probleme cu ei, dar e bine că a ieșit bine. Pădurariu mi-a plăcut foarte mult, Labonne a început să-și intre în mână. Tănase… N-am ce să zic, că n-am avut ce să jucăm, au fost prea slabi”, a declarat Becali, la Digi Sport.

Întrebat despre situația lotului și transferurile pe care le mai plănuiește, Becali a răspuns:

„Acum ne vin jucătorii, uite, Joao Paulo a intrat, revine și Arad, va intra și Gnahore, vine și Miculescu între timp, mai avem și fundașul central pe care l-am luat acum.

O să mai luăm un atacant, deci va fi bine. O să vină 100% un atacant, încă îl caută”.

FOTO. Supergolul marcat de Radunovic

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