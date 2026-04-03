„I-am dat clubul pe mână, să facă ce vrea” Gigi Becali spune că e tentat să renunțe: ce a discutat cu Mihai Stoica în pauză

FC Botoșani - FCSB 3-2. Prima înfrângere din noul mandat al lui Rădoi a venit în Moldova, după un meci entuziasmat al gazdelor

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, și-a criticat jucătorii și a declarat că antrenorul Mirel Rădoi nu are cu cine să joace pentru a obține rezultate mai bune pe banca tehnică a campioanei en titre.

Becali: „Am fost de râsul lumii”

„Eu vreau să fie mingea la mine, altfel nu-mi convine. Eu credeam că Mirel o să rezolve. Poate va reuși, legat de mișcarea pe teren.

Nu poți să-i spui nimic lui Mirel, ce să-i spui? Eu spun așa, că dacă nu ai mijlocași, dacă nu ai fundaș dreapta, atacant nu poți să câștigi meciul.

Lixandru, săracul, gata. Dormea pe el. Nu avem un mijlocaș, Baba face greșeli…

Dacă aș vorbi cu Mirel să-i dau un sfat, i-aș zice să creeze un mijlocaș central, să improvizeze ceva. Nu avem mijlocul terenului. Lixandru dă pase la adversar, după ce că ai și lejeritatea aia în joc... Pantea pierde mingi… nu ai cu cine să joci.

Am fost de râsul lumii, n-am avut șut pe poartă.

Ce să facă Olaru, poate juca singur fotbal? Tănase a încercat, lui Cisotti n-ai ce să-i spui.

I-am zis lui MM în pauză «Ai bani, nu contează, plătesc un milion, două, vreau mijlocaș bun». Și unde e? Nu știu! L-a adus pe Arad, pe nu știu cine. Habar n-am ce face Arad. Nu mă interesează!

Dacă i-am cerut ajutorul lui Mirel, i-am zis «Ajută-mă!», îl las să mă ajute, nu? Îl las în pace, să facă treabă. N-are Mirel nicio vină.

Am văzut primul 11 abia la meci, l-am întrebat pe MM și a zis «Bă Gigi, nu vreau». Atunci nu mă interesează.

Ce să-i spun lui Mirel? Joacă tu mijlocaș, că nu am? Să se facă el de 25 de ani și să intre el. Ce să-i reproșez? Fă-te atacant, că n-am, că Thiam ăla până se mișcă vine baba cu colaci, Pantea are 22 de ani și…

Singurul care poate [ar fi schimbat ceva]... eu aș fi jucat cu Crețu. Dar el știe asta. Nu are mijlocași, atacanți, fundaș dreapta. N-are echipă.

Poate cine știe, dacă văd că este așa și nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. La revedere eu, în fotbal. Vând echipa, văd eu. Nu se poate așa, să fiu râs în play-out.

Ori sunt #1 ori nu sunt. Am fost până acum #1 și am demonstrat. Dacă nu mai pot să fiu, că mă depășește, nu mai pot eu, a crescut fotbalul, cu metode, toate. Nu mai merge așa.

Dacă ne calificăm în Conference, facem transferuri de câteva milioane, dacă Mirel vrea să rămână. Îi dau totul pe mână lui”, a spus Becali la Fotbal Club pe Digisport.

I-am dat clubul pe mână, să facă ce vrea! Poate asta face parte din strategia lui, trebuia să se întâmple așa. Poate sunt antrenamente tari, ca să redreseze. E posibil ca asta să fi fost de neevitat. E strategia lui, nu-i spun nici măcar un cuvânt Gigi Becali despre Mirel Rădoi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport