Mourinho nu spune NU Tot mai aproape de revenire! Răspuns interpretabil când a fost întrebat de Real Madrid


alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 20:09
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Benfica, a oferit un răspuns interpretabil atunci când a fost întrebat despre o posibilă revenire la Real Madrid.
  • „The Special One” a mai antrenat gruparea din capitala Spaniei în perioada 2010-2013.

Instalat ca interimar după demiterea lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa va părăsi echipa la finalul acestei stagiuni, Real Madrid fiind la un nou sezon fără vreun trofeu.

Jose Mourinho, răspuns interpretabil când a fost întrebat de Real Madrid

După ce a apărut informația că și-ar fi dat acordul pentru o revenire pe Bernabeu, tehnicianul portughez a fost întrebat de jurnaliști dacă va pleca de la Benfica, iar răspunsul său a lăsat loc de interpretări.

„Următorul meu obiectiv este să duc Benfica în Liga Campionilor. Am avut o călătorie extraordinară, suntem singura echipă din Europa care nu a pierdut niciun meci în campionat.

Dacă vom câștiga următoarele trei meciuri, vom juca în cea mai mare competiție a Europei. Acesta este singurul lucru la care mă pot gândi. Apoi, cine știe ce se va întâmpla”, a declarat Mourinho, conform ilgiornale.it.

Benfica se va califica în preliminariile Ligii Campionilor dacă va termina pe locul al doilea în campionat, poziție pe care se și află în acest moment, la trei puncte distanță de Sporting, gruparea aflată pe locul al treilea.

Mourinho, clauză de 3 milioane de euro

Pentru o revenire a lui Mourinho pe „Bernabeu” începând cu sezonul viitor, Florentino Perez va trebui să le plătească celor de la Benfica o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

Președintele Realului trebuie să ia rapid o decizie, deoarece clauza poate fi activată de ambele părți, în termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului.

„Real Madrid a fost informat despre clauza de reziliere a lui Mourinho de la Benfica, în valoare de 6 milioane de euro brut!

Clauza l-ar putea elibera pe Mourinho în orice moment, dar doar până în ultimele zile ale lunii mai, pentru 6 milioane de euro brut, adică aproximativ 3 milioane net.

Florentino Perez va decide personal în privința antrenorului, iar Mourinho așteaptă decizia, dar este pregătit să spună «da», dacă Real îl dorește”, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupa a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus in 127, a remizat in 28 si a pierdut 23 de intalniri.

