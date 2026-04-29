Când se joacă CSM București - Metz EHF a stabilit programul pentru Final 4-ul Ligii Campionilor

EHF a stabilit programul Final 4-ului din Liga Campionilor la handbal feminin, competiție ce va avea loc la MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

În prima semifinală, CSM București, campioana României, va da piept cu Metz.

CSM București s-a calificat în Final 4, după o așteptare de 8 ani. Duminică, „tigroaicele” au învins Esbjerg, în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

Programul Final 4-ului din MVM Dome, Budapesta

Luni, campioana României a aflat că pentru un loc în ultimul act al competiției va da peste Metz. În cealalată semifinală se vor întâlni Brest și Gyor.

EHF a stabilit ca meciul dintre CSM București și Metz să deschidă balul Final 4-ului, într-o partidă programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00.

Cea de-a doua semifinală va avea loc de la ora 19:00, în timp ce finalele se vor juca duminică, 7 iunie, la aceleași ore.

Sâmbătă, 6 iunie

Ora 16:00 - CSM București – Metz

Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

Ora 16:00 - Finala mică

Ora 19:00 - Finala mare

Până la meciul cu Metz, CSM București mai are de disputat trei partide în Liga Florilor, unde ocupă locul 2, cu 35 de puncte, unul în spatele liderului Gloria Bistrița, după 19 etape.

30 aprilie, ora 15:00 - CSM București vs. CSM Galați

16 mai, ora 17:30 - HC Zalău vs. CSM București

23 mai, ora 18:00 - CSM București vs. CSM Târgu Jiu

CSM București a anunțat transferul jucătoarei Matilda Sofia Forsberg

Echipa antrenată de Bojana Popovic a realizat primul transfer după ce s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campionilor.

Matilda Sofia Forsberg (28 de ani), extremă dreaptă suedeză de la Gloria Bistrița, va fi noua jucătoare a campioanei începând cu sezonul viitor. A mai jucat la nivel înalt la Savehof.

Aceasta a semnat un contract valabil pe două sezoane cu „tigroicele”.

Tot pentru sezonul viitor, CSM București a mai oficializat transferul jucătoarelor Yuliya Dumanska, Jenny Carlson, Tyra Axner, Daria Dmitrieva, dar și maghiara Viktoria Lukacs Gyori.

