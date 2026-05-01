„Nu îl iei de pe stradă” Reacția lui Becali, după ce Mihai Stoica a anunțat că a găsit antrenor pentru FCSB: „Nu e așa ușor”

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Mihai Stoica a confirmat că a ajuns la un acord cu un nou antrenor pentru FCSB.

Gruparea roș-albastră a rămas din nou fără tehnician, după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi și, deși oficialii susțin că există multe opțiuni de înlocuire, finanțatorul încă are speranțe că Elias Charalambous va reveni la echipă.

Gigi Becali: „MM Stoica l-a găsit demult pe noul antrenor”

Joi seară, Mihai Stoica a transmis că a ajuns la un acord cu un tehnician de pe listă, având acum nevoie doar de OK-ul patronului.

Vineri, Becali a afirmat că detaliile cu noul antrenor sunt stabilite de ceva vreme, însă a evitat să dezvăluie identitatea acestuia.

„MM Stoica l-a găsit demult pe noul antrenor. Luați lista și studiați-o. Eu nu zic. Un antrenor nu se găsește așa ușor, că nu îl iei de pe stradă și îi spui să vină”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

FOTO. FCSB - Petrolul 3-1 , primul meci fără antrenor principal, după plecarea lui Rădoi

Declarațiile făcute de Mihai Stoica

„Am o ordine făcută, aştept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume şi omul vrea să vină, ne înţelegem şi la salariu, şi la tot, şi la componenţa staff-ului, pentru asta trebuie să am OK-ul de la Gigi, el tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar... şi el e om, se poate răzgândi.

Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuţie între Gigi şi Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în ţară”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.

