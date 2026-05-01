Primăria Sectorului 6 a făcut pregătiri pentru aniversarea a 40 de ani de la Cupa Campionilor cucerită de Steaua București, în 1986.

Atunci, roș-albaștrii se impuneau în fața Barcelonei, după 0-0, respectiv 2-0 la loviturile de departajare.

Primarul interimar, Paul Moldovan, a explicat demersurile făcute de instituție pentru sărbătorirea celei mai mari performanțe reușite de o echipă de fotbal din România, iar clubul Steaua a pregătit, la rândul său, o serie de surprize.

Primăria Sectorului 6 va amenaja Bulevardul Ghencea pentru ziua de 7 mai

Zeci de cuburi pe Bulevardul Ghencea au fost și vor fi pictate în culorile roșu și albastru, iar pe fiecare va apărea fie un tricou al unei legende de la meciul din 1986, fie vor fi amintiți antrenori sau alți foști sportivi de top de la mai multe secții ale clubului Steaua.

În plus, vor fi plantați și mai mulți copaci, vor fi montate bănci și vor fi aduse plante pentru decor.

„Cuburile astea de pe Ghencea au împărțit internetul în două. «Ce-i cu ele?», «De ce sunt puse?», «Rămân așa?». În loc de zvonuri, hai să auzim explicația direct de la sursă.

Primarul Paul Moldovan spune clar ce sunt și ce urmează. Pentru că Ghencea nu e doar un bulevard. Anul ăsta se împlinesc 40 de ani de când Steaua București scria istorie în Europa. Respectăm trecutul. Construim prezentul”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Steaua a pus în vânzare bilete pentru meciul Sepsi

Meciul din liga secundă va avea loc chiar în ziua aniversării, pe 7 mai, de la ora 19:00, iar suporterii vor putea sărbători 40 de ani de la triumful de la Sevilla, chiar alături de echipă.

„Fii parte din istorie! Biletele pentru Sevilla ‘86 – 40 de ani de legendă au fost puse în vânzare!

Se împlinesc patru decenii de la seara magică în care Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni și scria pentru totdeauna numele României în istoria fotbalului continental.

Va fi o zi dedicată eroilor de la Sevilla, emoției acelui triumf legendar și spiritului roș-albastru care unește generații.

În cadrul acestei sărbători speciale, fanii vor putea urmări și partida dintre Steaua București și Sepsi Sfântu Gheorghe din play-off-ul Ligii a II-a.

Biletele se pot achiziționa începând de astăzi.

Programul caseriei din incinta stadionului Steaua:

LUNI (04.05.2026) 10:00 – 17:00

MARȚI (05.05.2026) 10:00 – 17:00

MIERCURI (06.05.2026) 10:00 – 17:00

JOI (07.05.2026) 10:00 - 19:00

Vino să omagiem împreună legenda Sevilla ’86 și să celebrăm 40 de ani de mândrie stelistă!”, este mesajul transmis de clubul Steaua pe pagina de Facebook.

Spectacol cu lasere și efecte vizuale pe Stadionul Steaua

„Spectacol epic în Ghencea!

Un show memorabil cu lasere și efecte vizuale impresionante va readuce în inimile fanilor emoția unei nopți istorice.

Pe 7 Mai te invităm să iei parte nu doar la un eveniment, ci la o experiență memorabilă!”, a mai transmis Steaua.

