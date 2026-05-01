Sărbătoare în Ghencea VIDEO. Ce a pregătit Primăria Sectorului 6 pentru aniversarea performanței Stelei din 1986: „Au împărțit internetul în două"

alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 15:24
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 15:24
  • Primăria Sectorului 6 a făcut pregătiri pentru aniversarea a 40 de ani de la Cupa Campionilor cucerită de Steaua București, în 1986.
  • Atunci, roș-albaștrii se impuneau în fața Barcelonei, după 0-0, respectiv 2-0 la loviturile de departajare.

Primarul interimar, Paul Moldovan, a explicat demersurile făcute de instituție pentru sărbătorirea celei mai mari performanțe reușite de o echipă de fotbal din România, iar clubul Steaua a pregătit, la rândul său, o serie de surprize.

Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Citește și
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Florinel Coman Cosmin Contra a vorbit despre situația jucătorului român în Qatar: „Nu se știe care vor fi regulile”

Primăria Sectorului 6 va amenaja Bulevardul Ghencea pentru ziua de 7 mai

Zeci de cuburi pe Bulevardul Ghencea au fost și vor fi pictate în culorile roșu și albastru, iar pe fiecare va apărea fie un tricou al unei legende de la meciul din 1986, fie vor fi amintiți antrenori sau alți foști sportivi de top de la mai multe secții ale clubului Steaua.

În plus, vor fi plantați și mai mulți copaci, vor fi montate bănci și vor fi aduse plante pentru decor.

„Cuburile astea de pe Ghencea au împărțit internetul în două. «Ce-i cu ele?», «De ce sunt puse?», «Rămân așa?». În loc de zvonuri, hai să auzim explicația direct de la sursă.

Primarul Paul Moldovan spune clar ce sunt și ce urmează. Pentru că Ghencea nu e doar un bulevard. Anul ăsta se împlinesc 40 de ani de când Steaua București scria istorie în Europa. Respectăm trecutul. Construim prezentul”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Steaua a pus în vânzare bilete pentru meciul Sepsi

Meciul din liga secundă va avea loc chiar în ziua aniversării, pe 7 mai, de la ora 19:00, iar suporterii vor putea sărbători 40 de ani de la triumful de la Sevilla, chiar alături de echipă.

„Fii parte din istorie! Biletele pentru Sevilla ‘86 – 40 de ani de legendă au fost puse în vânzare!

Se împlinesc patru decenii de la seara magică în care Steaua București cucerea Cupa Campionilor Europeni și scria pentru totdeauna numele României în istoria fotbalului continental.

Va fi o zi dedicată eroilor de la Sevilla, emoției acelui triumf legendar și spiritului roș-albastru care unește generații.

În cadrul acestei sărbători speciale, fanii vor putea urmări și partida dintre Steaua București și Sepsi Sfântu Gheorghe din play-off-ul Ligii a II-a.

Biletele se pot achiziționa începând de astăzi.

Programul caseriei din incinta stadionului Steaua:

  • LUNI (04.05.2026) 10:00 – 17:00
  • MARȚI (05.05.2026) 10:00 – 17:00
  • MIERCURI (06.05.2026) 10:00 – 17:00
  • JOI (07.05.2026) 10:00 - 19:00

Vino să omagiem împreună legenda Sevilla ’86 și să celebrăm 40 de ani de mândrie stelistă!”, este mesajul transmis de clubul Steaua pe pagina de Facebook.

Spectacol cu lasere și efecte vizuale pe Stadionul Steaua

„Spectacol epic în Ghencea!

Un show memorabil cu lasere și efecte vizuale impresionante va readuce în inimile fanilor emoția unei nopți istorice.

Pe 7 Mai te invităm să iei parte nu doar la un eveniment, ci la o experiență memorabilă!”, a mai transmis Steaua.

Citește și

FRF vrea un „wonderkid” de la Tottenham  Federația a chemat la naționala U15 un junior crescut în Anglia, deja convocat de Moldova + Reacția  forului de la Chișinău
Nationala
15:00
FRF vrea un „wonderkid” de la Tottenham Federația a chemat la naționala U15 un junior crescut în Anglia, deja convocat de Moldova + Reacția forului de la Chișinău
Citește mai mult
FRF vrea un „wonderkid” de la Tottenham  Federația a chemat la naționala U15 un junior crescut în Anglia, deja convocat de Moldova + Reacția  forului de la Chișinău
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Campionate
14:35
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Citește mai mult
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
SUA retrag 5.000 de soldați din Germania după ce Merz a afirmat că SUA au fost „umilite” de Iran. „Un cadou neprețuit pentru Vladimir Putin”
Știrile zilei din sport
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Superliga
01.05
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Citește mai mult
„Eu am mâncat un avocado”😅 Ilie Dumitrescu a „stricat” petrecerea românească de 1 Mai. Râsete în studio la Digisport
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Stranieri
01.05
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
Citește mai mult
Bătut și de Beșiktaș Rădoi, încă un eșec la zero pe banca lui Gaziantep! Golul lui Drăguș a fost anulat de VAR
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Superliga
01.05
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
Citește mai mult
„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Campionate
01.05
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Citește mai mult
„Sper să nu câștige eventul” Cristiano Bergodi, mesaj direct pentru Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:56
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
„Dacă fac toți așa, ce facem?” Becali, categoric în legătură cu titularul de la FCSB: „Trebuie să primească amendă!”
22:48
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
Șut a ratat primul trofeu în EAU FOTO. Moment umilitor pentru mijlocașul așteptat de FCSB! Fusese introdus pentru penalty-uri
23:04
„Ne-am antrenat două zile la asta” Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
„Ne-am antrenat două zile la asta”  Robert Ilyeș a dezvăluit secretul succesului cu FCSB: „O satisfacție să bați campioana”
22:40
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
„Mai bine cu ei decât cu Botoșani” Patronul FCSB nu e supărat după înfrângerea cu Csikszereda: „Pregătim barajul”
Mai multe știri de ultimă oră

Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Superliga
01.05
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Citește mai mult
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Campionate
01.05
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda: au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
Citește mai mult
Sistem mai confuz decât în Liga 1 VIDEO. Situație bizară în Olanda:  au pierdut ca să fie siguri de baraj! Fanii au sărbătorit fiecare gol încasat
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Liga Campionilor
01.05
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Citește mai mult
„Opinie de rahat” Reacție dură a lui Luis Enrique, după haosul defensiv din PSG - Bayern: „Oamenii cărora le place fotbalul jucat așa sunt majoritari”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
B365
30.04
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Citește mai mult
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

