Haos total la FCSB Patronul campioanei, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță”

Steaua Roșie - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după eșecul de la Belgrad.

Patronul campioanei s-a declarat din nou dezamăgit de jocul echipei și lipsa de atitudinea a celor mai mulți dintre jucători.

FCSB a pierdut în deplasarea din Serbia și a ajuns la patru eșecuri consecutive în faza principală din Europa League.

Becali și-a pierdut complet încrederea în echipă și speranțele că sezonul mai poate fi redresat.

„Păi, nu mai e de spus nimic. Noi nu mai avem echipa aia, eu am zis și meciul trecut că nu mai am încredere în echipă.

Eu văd și la echipele mici, mai au așa câte o relație de joc, dar la noi nu e fotbal. E după ureche, fiecare cu ce-i place lui să joace, fiecare se demarcă când vrea, aleargă unde vrea, e un fel de antrenament, să ne distrăm la fotbal. Nu e performanță, e distracție.

Parcă au uitat ce înseamnă Europa. Ei parcă joacă în România, cu Metaloglobus. Și au așa o impresie, un aer de vedete așa.

Să știi că au încredere, din cauza încrederii lor nu joacă fotbal. Din moment ce ții mingea la picior și nu pasezi, înseamnă că ai încredere în tine, că ești fotbalist.

E posibil să fie vina mea. Adică ce spuneați voi e posibil să se întâmple acum, după ani de zile. Adică nu mai au respect față de antrenor, joacă după ureche, face fiecare ce vrea.

Nici fotbaliștii nu mai sunt ce-au fost, nici Radunovic, nici Olaru nu mai confirmă.

Și mai e și ghinionul, până la urmă. Că puteam să dăm și noi gol. Dar nu ai voie cu om în plus să nu ai multe ocazii. Noi n-am avut, au avut tot ei. Când vezi prostiile pe care le face Ngezana…”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Întrebat ce soluții ar putea găsi în această situație, Becali a răspuns:

„Eu nu mai cred în echipa asta. E prima oară în 25 de ani când spun asta.

La iarnă o să iau 3-4 jucători, asta e tot ce pot să fac eu. Unii dintre jucători vor sta prin tribune, altceva ce pot să fac?”.

