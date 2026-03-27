Ionuț Radu, mesaj de lider Portarul naționalei nu renunță la visul unui Mondial: „Din astfel de momente se nasc echipele adevărate”

Turcia - România 1-0. Ionuț Radu (28 de ani) a transmis un mesaj de luptă la finalul partidei de la Istanbul.

„Tricolorii” au ratat calificarea la CM 2026 după eșecul în fața selecționatei lui Vincenzo Montella, însă portarul naționalei este convins că această echipă va reuși în viitor să revină la un astfel de turneu final.

Turcia - România 1-0 . Ionuț Radu: „Din astfel de momente se nasc echipele adevărate”

Radu a fost incert până în ziua meciului, însă a făcut infiltrații și a putut juca pe stadionul lui Beșiktaș.

După înfrângere, internaționalul român a încercat să păstreze speranța vie atât pentru jucători, cât și pentru suporteri, fiind convins că naționala va reveni mai puternică la următoarele calificări.

„Suntem un popor mândru, un popor care nu renunță niciodată! Un meci nu poate și nu trebuie să definească cine suntem. Fotbalul trebuie să unească, să emoționeze și să aducă bucurie. Astăzi nu am reușit și este corect să ne asumăm responsabilitatea.

Dar tocmai din astfel de momente se nasc echipele adevărate. Nu e ușor de spus, dar de azi o luăm de la capăt. Însă, o facem cu mai multă foame, mai multă determinare și mai mult suflet. Trebuie să construim viitorul acestei naționale, pentru cei care o reprezintă astăzi și pentru cei care o vor reprezenta mâine.

Hai, România! Să ne ridicăm, să creștem și să revenim mai puternici la următoarele turnee pe care această națiune merită din plin să le joace! Capul sus și pieptul în față, români! Vom reuși împreună, sunt sigur”, a scris Ionuț Radu pe Instagram, după meci.

În urma eșecului de joi, România rămâne acasă pentru a șaptea oară consecutivă, când vine vorba de participarea la un Campionat Mondial, ultima prezență fiind în 1998.

În toți acești ani, „tricolorii” au bifat apariții sporadice la turneul final al Campionatului European.

VIDEO. Jucătorii naționalei și fanii români, la finalul meciului cu Turcia

