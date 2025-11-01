4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta” +34 foto
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 22:56
alt-text Actualizat: 01.11.2025, ora 23:31
  • U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o primă analiză a jocului din ultima etapă a Ligii 1.
  • Deși Olaru a adus victoria printr-o „dublă”, patronul campioanei vrea să vadă mai multe reușite din partea mijlocașului.

FCSB a urcat pe locul 7, la egalitate cu ultimul loc de play-off, însă Becali a remarcat mai multe minusuri în prestația anumitor jucători.

Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene" stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva

Gigi Becali: „Olaru e departe de cel care a fost”

„Olaru crește pe zi ce trece, dar e încă departe de cel care a fost Olaru. Abia a început să semene, dar încă nu este vechiul Olaru. Îi trebuie puțin mai multă precizie și la șut, și la pase. Precizia pe care o avea.

Primul gol îl caracterizează, șuturile, golurile imprevizibile. A fost omul meciului, dar Tănase a fost neobosit, a luminat jocul”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Avertisment pentru 4 titulari!

În continuare, finanțatorul campioanei și-a exprimat nemulțumirea față de evoluția mai multor jucători, în frunte cu Adrian Șut.

„Încă nu-mi place de Lixandru și Șut. Lixandru a dat pasă de gol, dar fotbalul nu stă doar în pase. Îl schimbam oricum la pauză pentru că nu mai era niciun rost să jucăm cu doi închizători. L-am văzut pe Olaru în formă și am zis să-i fac lui pofta să joace pe postul lui. Și așa era disperat să dea gol.

Șut, Lixandru, Ngezana și Radunovic nu sunt la nivelul din sezonul trecut. Sunt 4 jucători care nu numai că nu sunt la nivel lor, sunt jos, la un nivel slab. Lixandru vine după accidentări, dar lui Șut cred că trebuie să-i fie frică, să rupă banca.

Am probleme de lot acum, dar știu să-l fac să joace: FRICA! Făceai presing, iar acum nu mai treci centrul terenului. N-ai ambiție, ești delăsător, dar te fac eu să joci.

Șut și Lixandru să se gândească foarte mult că vine iarna. Hai că Baba și Edjouma nu vă pot înlocui, dar o să vină un mijlocaș, poate doi, care vă pot înlocui. Și din România, și de afară”, a mai transmis Becali.

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
Pentru FCSB, următoarea partidă este cea din Europa League, în deplasare cu Basel, joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Primul gol reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-1

„Trebuie să ne ridicăm nivelul" VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!"
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”
„Sper să schimb eu tendința" Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?"
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”

gigi becali u cluj fcsb darius olaru Adrian Șut
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare"
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă" și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!" FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!" » Cine e înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot"
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
„Sper să schimb eu tendința" Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?"
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

