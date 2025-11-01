4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta”

U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o primă analiză a jocului din ultima etapă a Ligii 1.

Deși Olaru a adus victoria printr-o „dublă”, patronul campioanei vrea să vadă mai multe reușite din partea mijlocașului.

FCSB a urcat pe locul 7, la egalitate cu ultimul loc de play-off, însă Becali a remarcat mai multe minusuri în prestația anumitor jucători.

Gigi Becali: „Olaru e departe de cel care a fost”

„Olaru crește pe zi ce trece, dar e încă departe de cel care a fost Olaru. Abia a început să semene, dar încă nu este vechiul Olaru. Îi trebuie puțin mai multă precizie și la șut, și la pase. Precizia pe care o avea.

Primul gol îl caracterizează, șuturile, golurile imprevizibile. A fost omul meciului, dar Tănase a fost neobosit, a luminat jocul”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Avertisment pentru 4 titulari!

În continuare, finanțatorul campioanei și-a exprimat nemulțumirea față de evoluția mai multor jucători, în frunte cu Adrian Șut.

„Încă nu-mi place de Lixandru și Șut. Lixandru a dat pasă de gol, dar fotbalul nu stă doar în pase. Îl schimbam oricum la pauză pentru că nu mai era niciun rost să jucăm cu doi închizători. L-am văzut pe Olaru în formă și am zis să-i fac lui pofta să joace pe postul lui. Și așa era disperat să dea gol.

Șut, Lixandru, Ngezana și Radunovic nu sunt la nivelul din sezonul trecut. Sunt 4 jucători care nu numai că nu sunt la nivel lor, sunt jos, la un nivel slab. Lixandru vine după accidentări, dar lui Șut cred că trebuie să-i fie frică, să rupă banca.

Am probleme de lot acum, dar știu să-l fac să joace: FRICA! Făceai presing, iar acum nu mai treci centrul terenului. N-ai ambiție, ești delăsător, dar te fac eu să joci.

Șut și Lixandru să se gândească foarte mult că vine iarna. Hai că Baba și Edjouma nu vă pot înlocui, dar o să vină un mijlocaș, poate doi, care vă pot înlocui. Și din România, și de afară”, a mai transmis Becali.

Pentru FCSB, următoarea partidă este cea din Europa League, în deplasare cu Basel, joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Primul gol reușit de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-1

